Kosovo zo severu čiastočne stiahne políciu;zorganizuje voľby starostov

Priština 12. júla (TASR) - Kosovská vláda zníži počet príslušníkov špeciálnych policajných síl, ktoré nasadila pri sídlach samospráv štyroch obcí obývaných prevažne Srbmi na severe krajiny. Zároveň v týchto obciach zorganizuje nové voľby starostov, oznámil v stredu kosovský premiér Albin Kurti.



TASR informuje na základe stredajšej správy agentúry AP, podľa ktorej sa Priština týmto spôsobom snaží o zmiernenie napätia s Belehradom, ktoré opätovne eskalovalo v priebehu mája.



Kurti v stredu uviedol, že štvrtina príslušníkov policajných síl nasadených na severe Kosova bude stiahnutá "s ohľadom na to, že situácia v okolí sídel miestnych samospráv bola počas uplynulých dvoch týždňov oveľa pokojnejšia".



Ak sa bude situácia aj naďalej zlepšovať, sťahovanie policajných síl bude podľa Kurtiho ďalej pokračovať.



Podľa AP nebolo bezprostredne jasné, kedy k avizovanie redukcii počtu policajtov dôjde, ani kam budú následne presunutí.



Srbská vláda a etnickí Srbi žijúci v Kosove chcú, aby kosovské špeciálne policajné jednotky čo najskôr opustili prevažne Srbmi obývaný sever tejto bývalej srbskej provincie. Priština ale tvrdí, že počet týchto špeciálnych síl bude znižovaný len postupne.



Kurti dodal, že vláda v Prištine vydá oficiálne vyhlásenie o konaní nových volieb v štyroch obciach s väčšinovo srbskou populáciu. "Na to je potrebné vytvoriť vhodné prostredie, ktoré umožní vedenie (volebnej) kampane, politický pluralizmus, participáciu miestnych komunít a tiež garantovanie nedotknuteľnosti hlasov," upozornil.



K týmto rozhodnutiam Priština dospela po stretnutí Kurtiho námestníka s vyslancom Európskej únie, slovenským diplomatom Miroslavom Lajčákom, ktoré sa konalo začiatkom tohto týždňa v Bratislave, spresnil kosovský premiér.



Etnickí Srbi na severe Kosova tento rok v apríli bojkotovali komunálne voľby v štyroch obciach v rámci kampane za získanie širšej autonómie, píše AP. Následne sa postavili proti albánskym starostom, ktorí boli v týchto voľbách zvolení malým počtom hlasom Albáncov. Susedné Srbsko podporilo výzvy na odstúpenie týchto starostov.



K eskalácii napätia došlo koncom mája, keď sa albánski starostovia ujali funkcií a Srbi sa pokúšali zabrániť im v prístupe k budovám samospráv. Pri násilných potýčkach vtedy utrpelo zranenia najmenej 30 príslušníkov medzinárodnej mierovej misie a viac než 50 Srbov.



Európska únia i Spojené štáty sa obávajú, že nedávna eskalácia medzi Kosovom a Srbskom môže balkánsky región opäť uvrhnúť do nestability práve v čase vojny, ktorú Rusko vedie na Ukrajine.