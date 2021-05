Kosovo zostalo z dôvodu koronavírusovej pandémie bez novín

Priština 3. mája (TASR) – Kosovo sa stalo prvou krajinou v Európe bez printových médií. Noviny sa tam už netlačia, keďže spravodajské médiá sa dôsledkom koronavírusovej pandémie presunuli do internetového priestoru. Informovala o tom v pondelok, na Svetový deň slobody tlače, agentúra AP.



Až do vlaňajšieho marca vychádzalo v tejto balkánskej krajine päť denníkov s nízkym nákladom. Z hlavného kosovského denníka Koha Ditore sa v časoch jeho najväčšieho rozmachu predávalo približne 10.000 výtlačkov denne.



Jeden z jeho bývalých redaktorov Agron Bajrami uviedol, že pandémia urýchlila nevyhnutný prechod na web, keďže tlačené noviny už nie sú ďalej finančne životaschopné.



Lockdowny vynútené epidemickou situáciou zapríčinili pokles predaja novín a príjmov z reklamy. Mnohí čitatelia si totiž najnovšie správy vyhľadávajú prostredníctvom smartfónov a televízorov.



Ibrahim Gashi predával noviny v centre kosovského hlavného mesta Priština takmer 35 rokov. Tvrdí, že najmenej raz do týždňa sa ho ľudia stále pýtajú, či má na predaj tlač.



Účtovník a zberateľ novín Azim Kerkini má vo svojom archíve zhruba 20.000 kusov novinových výtlačkov. Tretina z jeho pôvodnej zbierky zahŕňajúcej 30.000 novín sa poškodila počas vojny, ktorá v Kosove zúrila v rokoch 1998 a 1999. Jeho archív, starostlivo zhromažďovaný celé desaťročia, sa v súčasnosti dá považovať za dôležitú časť kultúrneho dedičstva Kosova.



Zánik tlačených médií ťažšie postihne staršie generácie, myslí si novinár Imer Mushkolaj. Je tiež presvedčený, že ukončenie vydávania klasických novín povedie k nedostatku písomne zachytenej histórie.



Kosovo, kde prevažuje etnické albánske obyvateľstvo, jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008. Slovensko je jedným z piatich štátov EÚ, ktoré ho neuznávajú ako nezávislý štát.