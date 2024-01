Kosovo zrušilo predpis nálepiek na srbských evidenčných číslach

Priština 5. januára (TASR) - Kosovská vláda rozhodla, že vodiči srbských vozidiel už na svojich tabuľkách s evidenčným číslom nemusia mať nálepku, aby zakryli označenie štátnej príslušnosti. TASR prevzala piatkovú správu z tlačovej agentúry DPA.



Rozhodnutie, na ktorom sa vláda v Prištine dohodla vo štvrtok večer, nasleduje po podobnom kroku srbskej vlády z minulého mesiaca. Opatrenie Belehradu znamená, že ani vozidlá idúce z Kosova do Srbska už nemusia zakrývať svoj pôvod.



Tabuľky s evidenčným číslom boli zdrojom napätia medzi oboma balkánskymi rivalmi celé roky. Srbsko predtým namietalo proti kódu krajiny RKS – čo znamená Kosovská republika – a proti podobe kosovskej vlajky.



Kosovo sa odtrhlo od Srbska v roku 2008 po krvavej vojne. Srbsko odmieta uznať nezávislosť Kosova, ktorého obyvateľstvo tvoria prevažne etnickí Albánci, a pokladá ho za svoju provinciu.



Po tom, ako Kosovo v roku 2010 zaviedlo vlastné tabuľky s evidenčným číslom, Srbsko vydalo nariadenie používať provizórne tabuľky na vozidlách z Kosova, ktoré chceli prekročiť hranicu.



Na jeseň 2021 sa obe strany dohodli na vyriešení problému s tabuľkami a nálepkami, pomohla to sprostredkovať Európska únia. Opatrenie bolo pokladané za provizórne a vypršalo s príchodom nového roka.



Spor okolo evidenčných čísiel vozidiel postihol aj srbských obyvateľov na severe Kosova, ktorí dlho odmietali vymeniť si Srbmi vydané štátne poznávacie značky za kosovské.



Snaha vlády v Prištine vynútiť si výmenu tabuliek aj s použitím polície viedla opakovane ku konfliktom so srbskými obyvateľmi. Odmietavý postoj týchto jednotlivcov povzbudzovalo aj vedenie v Belehrade.