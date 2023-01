Kosovská polícia strieľala na auto smerujúce k srbskej hranici

Priština/Belehrad 23. januára (TASR) - Kosovská polícia v pondelok začala strieľať na vozidlo smerujúce k srbskej hranici, ktorého vodič odmietol zastaviť na kontrolnom stanovišti. Pri incidente utrpel vážne zranenia jeden etnický Srb, informovali úrady v Belehrade. TASR správu prevzala z agentúr AFP a HINA.



Streľba sa odohrala na ceste medzi mestami Leposavič a Mitrovica na severe Kosova. Kosovská polícia autu nariadila, aby zastavilo na kontrolnom stanovišti, avšak vodič príkaz odmietol rešpektovať.



Kosovské úrady vyhlásili, že polícia konala s cieľom "neutralizovať nebezpečenstvo" a dodali, že vodič auta následne narazil do jedného z policajných vozidiel.



Vo vyhlásení srbskej vlády v Belehrade sa uvádza, že vodič počas incidentu utrpel vážne strelné poranenie. Kosovské úrady však nič také nespomenuli a povedali len, že "vozidlo po streľbe opustilo miesto činu".



Napätie na severe Kosova, kde žije prevažne srbská menšina, sa vyostrilo vlani v novembri v dôsledku dlhého sporu týkajúceho sa evidenčných čísiel áut. Priština sa pokúšala zaviesť do praxe legislatívu, ktorá zakazovala Srbom žijúcim v Kosove používať srbské evidenčné čísla.



Koncom roku 2022 militantní Srbi postavili barikády na desiatkach miest na severe Kosova a blokovali tak okrem iného prístupové cesty k dvom hraničných priechodom do Srbska. Srbi však napokon ukončili cestné blokády trvajúce viac než tri týždne, ktorými protestovali proti zatknutiu Srba, ktorý napadol kosovského policajta počas demonštrácie.



Kosovo, ktoré obývajú prevažne etnickí Albánci, vyhlásilo v roku 2008 nezávislosť od Srbska. Belehrad ju však odmieta uznať a považuje Kosovo stále za súčasť svojho územia. Nezávislosť Kosova neuznáva ani päť členských krajín EÚ: Cyprus, Grécko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko.