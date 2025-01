Kosovská polícia zapečatila vchody do srbského daňového úradu

Priština 8. januára (TASR) - Kosovská polícia v stredu v meste Mitrovica zatvorila daňový úrad patriaci pod srbské ministerstvo financií. S odvolaním sa na policajné vyhlásenie o tom informovala agentúra AFP s tým, že pri policajnej operácii nebol nikto zadržaný. Srbský Úrad pre Kosovo tento krok odsúdil a označil ho za nezákonný a za politickú kampaň, píše TASR.



V priestoroch daňového úradu kosovskí policajti skonfiškovali dokumentáciu i osobné veci zamestnancov a zapečatili štyri vchody do budovy. Veliteľ polície pre severné Kosovo Veton Elshani objasnil, že v rámci danej operácie kosovské úrady "zatvorili paralelnú inštitúciu podozrivú z toho, že fungovala ako daňový úrad srbského ministerstva financií" v severokosovskej Mitrovici.



Kosovský minister vnútra Xhelal Svečla dodal, že srbský úrad "nezákonne vyberal finančné prostriedky od občanov a subjektov žijúcich a pôsobiacich v Kosovskej republike". Vo svojom statuse zverejnenom na sociálnej sieti Facebook Svečla dodal, že kosovské úrady budú pokračovať v boji proti paralelným inštitúciám Srbska v Kosove.



Svečla vo svojom statuse avizoval, že v prípade sa začne vyšetrovanie, ale zároveň deklaroval, že "ide o vydieranie". Obvinil z neho "zločinecké skupiny lojálne agresívnemu Srbsku a osobám ako (ruský prezident) Vladimir Putin".



Srbský Úrad pre Kosovo postup kosovských úradov odsúdil a vysťahovanie približne 80 zamestnancov daňovej správy v Mitrovici označil za "brutálne porušenie ich základných ľudských práv vrátane práva na prácu".



AFP doplnila, že záťah proti "paralelným daňovým štruktúram" sa uskutočnil v čase etnického napätia v Kosove, ktoré súvisí aj s februárovými parlamentnými voľbami. Kandidovať v nich zrejme bude aj kosovský premiér Albin Kurti, ktorý by o priazeň voličov mohol zabojovať svojou snahou zrušiť zostávajúce inštitúcie Belehradu sídliace v Kosove.



AFP v tejto súvislosti pripomenula, že kosovské úrady vlani fakticky postavili srbský dinár mimo zákona, zatvorili banky, ktoré pracovali s touto menou, ako aj pošty, kde sa v dinároch vyplácali dôchodky. Kosovskí Srbi už nemôžu ani šoférovať autá so srbskými poznávacími značkami a musia mať kosovské vodičské preukazy.



Nevraživosť medzi Kosovom a Srbskom pretrváva od vojny medzi srbskými jednotkami a albánskymi povstalcami na konci 90. rokov. Kosovo v roku 2008 jednostranne vyhlásilo nezávislosť, ktorú Srbsko - podobne ako aj mnohé ďalšie štáty vrátane SR - doteraz neuznalo.



Kosovo je obývané prevažne etnickými Albáncami, no na severe pri hraniciach so Srbskom zostali žiť aj etnickí Srbi.