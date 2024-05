Kosovská vláda predlžuje sčítanie obyvateľstva o týždeň

Priština 18. mája (TASR) - Kosovská vláda o týždeň predĺžila termín sčítania obyvateľstva, ktoré sa malo skončiť v noci na sobotu. Občanom tak dala ďalšiu príležitosť zapojiť sa do tohto procesu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Historicky druhé sčítanie ľudu sa začalo už 5. apríla a pôvodne malo trvať šesť týždňov. Skončiť sa malo v piatok (17. 5.) o polnoci, kosovská vláda ho však predĺžila do 24. mája.



Zároveň poverila Kosovský štatistický úrad (ASK), aby pokryl celé územie Kosova pre prípady, že sa nájde jednotlivec alebo domácnosti, ktoré sa z nejakého dôvodu nezaevidovali už skôr.



Zodpovedné úrady totiž predtým vyjadrili obavy, že sa dosiaľ zapísalo len takmer 1,5 milióna občanov. Prvé sčítanie z roku 2011 ukázalo, že v krajine žije 1,8 milióna ľudí.



Nebolo bezprostredne isté, či sa srbská menšina zúčastní sčítania obyvateľstva alebo ho bude bojkotovať. AFP ako jeden z dôvodov citovala napätú atmosféru medzi Srbmi a úradmi v Prištine. Na bojkot vyzývala aj popredná strana kosovských Srbov Srpska lista.



Kosovo nedávno zaviedlo kontroverzný zákon, na základe ktorého sa jediným zákonným platidlom v krajine stalo euro. Srbský dinár bol tak v podstate postavený mimo zákon, čo u Srbov vyvolalo nespokojnosť.



Kosovo je naďalej prevažne obývané etnickými Albáncami, ale v severných častiach krajiny pri hraniciach so Srbskom majú vo viacerých obciach väčšinu etnickí Srbi.



Sčítanie obyvateľstva je v mnohých balkánskych krajinách chúlostivou záležitosťou, keďže stúpajúca pôrodnosť, masová migrácia a etnické napätie komplikujú získanie presných údajov o počte a zložení obyvateľstva.