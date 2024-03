Kosovská vláda ukončila dlhodobý spor s kláštorom pravoslávnej cirkvi

Priština 13. marca (TASR) - Kosovská vláda v stredu potvrdila, že kláštor srbskej pravoslávnej cirkvi Visoki Dečani na západe Kosova bude formálnym vlastníkom sporného územia na základe rozhodnutia súdu z roku 2016. Podľa premiéra Albina Kurtiho ide o splnenie jednej z posledných podmienok k prijatiu Kosova do Rady Európy, informuje agentúra AFP.



Pozemkový spor trvá už niekoľko desaťročí. Srbsko, ktoré vládlo Kosovu počas 90. rokov minulého storočia, darovalo 24 hektárov vo vlastníctve štátu pravoslávnemu kláštoru.



Po vyhlásení nezávislosti Kosova v roku 2008 vláda v Prištine odmietla uznať prevod pozemkov na srbskú cirkev. O osem rokov neskôr kosovský Ústavný súd rozhodol v prospech kláštora, ale tento verdikt nikdy nevošiel do platnosti.



Kláštor Visoki Dečani zo 14. storočia je zaradený na zoznam Svetového dedičstva UNESCO a na jeho bezpečnosť nonstop dohliadajú príslušníci mierových síl NATO v Kosove (KFOR).



Americký vyslanec pre Balkán Gabriel Escobar v stredu počas rozhovoru s novinármi v Prištine vyzdvihol rozhodnutie kosovskej vlády. "Bol to ťažký, ale nevyhnutný krok. A ďakujeme kosovským inštitúciám za všetku spoluprácu v tejto oblasti," dodal.



Kosovo sa dlhodobo snaží o členstvo v Rade Európy, ktorá vznikla po druhej svetovej vojny s cieľom monitorovať a presadzovať ľudské práva. Dnes ju tvorí 46 členských štátov.



Spory týkajúce sa náboženských miest sú naďalej hlavným problémom medzi Kosovom a Srbskom, ktorého vláda odmieta uznať kosovskú nezávislosť.



V Kosove sa nachádza niekoľko najuctievanejších kláštorov a náboženských pamiatok srbskej pravoslávnej cirkvi. Väčšina z nich sa pritom nachádza na území obývanom etnickými Albáncami, ktorí vyznávajú islam.