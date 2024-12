Kosovská volebná komisia zakázala srbskej strane kandidovať vo voľbách

Priština 23. decembra (TASR) - Kosovská ústredná volebná komisia zakázala v pondelok srbskej politickej strane Srpska lista (Srbská kandidátka) kandidovať v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Odôvodnila to nacionalistickým postojom tejto tamojšej najsilnejšej strany kosovských Srbov a jej blízkymi väzbami na Belehrad, informuje TASR podľa agentúry AP a stanice RTS.



Niektorí členovia komisie spomenuli, že líder Srbskej Lisy Zlatan Elek "nikdy nehovoril o Kosove ako o nezávislej republike", ale ako o "Kosove a Metohiji", čo je názov srbskej autonómnej provincie Kosovo, ako ju označuje Belehrad.



Predstavitelia komisie tiež uviedli, že táto strana udržiava blízke vzťahy so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom a ďalšími srbskými lídrami, ktorí taktiež odmietajú uznať nezávislosť Kosova.



Znemožnenie jej kandidatúry však môže ešte viac prehĺbiť už aj tak napäté vzťahy medzi Kosovom a Srbskom, a to napriek úsiliu medzinárodného spoločenstva o ich normalizáciu, konštatuje AP.



Samotný Vučič kritizoval Prištinu za toto rozhodnutie na platforme Instagram, pričom stranu Srpska lista označil za "jediného politického oponenta" kosovského premiéra Albina Kurtiho.



Krok Prištiny bol aj jednou z tém pondelkového telefonátu Vučiča a ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, o ktorom informovala agentúra TASS. Vučič povedal Lavrovovi, že Kosovo zabránením účasti strane Srpska lista vo voľbách "porušuje všetky akty medzinárodného práva".



Lavrov podľa agentúry TASS uistil Vučiča o solidarite Moskvy v otázke ochrany práv srbského ľudu v Kosove.



Parlamentné voľby v Kosove sa budú konať 9. februára 2025 a podľa očakávania budú kľúčovým testom pre Kurtiho, ktorého strana zaznamenala drvivé víťazstvo v roku 2021, píše AP.



Kosovo jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, Belehrad to však odmieta uznať a naďalej ho považuje za svoju provinciu. Popri väčšinovom albánskom obyvateľstve žije na severe Kosova početná srbská menšina, na ktorú má Belehrad značný vplyv, dodáva AP.