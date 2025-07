Kosovskí poslanci si ani po 50. raz nezvolili predsedu, pat pokračuje

Priština 21. júla (TASR) - Kosovským poslancom sa v pondelok ani na päťdesiaty pokus nepodarilo zvoliť predsedu parlamentu, v dôsledku čoho nie je možné ani ustanoviť nový parlament. Naďalej tak podľa agentúry AFP pokračuje patová situácia, ktorá nastala po ich zvolení do funkcie začiatkom februára, píše TASR.



Politický pat pramení zo skutočnosti, že vládnuca ľavicovo-nacionalistická strana Vetëvendosje (Sebaurčenie - VV) končiaceho premiéra Albina Kurtiho vo voľbách síce zvíťazila, ale nezískala dostatočný počet mandátov na to, aby mohla zvoliť svojho kandidáta na post predsedu parlamentu či zostaviť vládu.



„Zasadnutie je prerušené, pokračujeme v stredu,“ oznámil po nevydarenom, v poradí 50. hlasovaní Avni Dehari, ktorý ako najstarší poslanec dočasne vedie zákonodarný zbor.



Opozičné strany opakovane hlasovali proti kandidátke VV, ktorou je bývalá ministerka spravodlivosti Albulena Haxhiuová, a požiadali Kurtiho o návrh iného kandidáta. Haxhiovú totiž podľa vlastných vyjadrení považujú za rozdeľujúcu osobnosť. Úradujúci predseda vlády však na kompromis pristúpiť odmieta.



„Kosovo je rukojemníkom Albina Kurtiho,“ vyhlásila Vlora Citakuová, generálna tajomníčka hlavnej opozičnej Demokratickej strany Kosova (PDK) v predchádzajúcom volebnom období.



Podľa kosovských zákonov nie je bez predsedu možné považovať parlament za ustanovený. Nie je tak možné ani schváliť novú vládu, preto Kurti ostáva v úlohe dočasného premiéra už viac päť mesiacov.



Odborníci a pozorovatelia sa obávajú, že ak sa nepodarí zostaviť vládu, mohlo by to viesť k predčasným voľbám. V snahe prekonať patovú situáciu ústavný súd v Kosove v júni vyzval na jej ukončenie do 30 dní. Lehota uplynie v sobotu, avšak strany podľa AFP zatiaľ nedosiahli pokrok pri hľadaní kompromisu.



Poslanci si musia „splniť svoju ústavnú povinnosť pri kreovaní parlamentu Kosovskej republiky prostredníctvom voľby predsedu parlamentu a jeho podpredsedov,“ uviedol súd vo svojom rozhodnutí.



Kosovské zákony vyžadujú, že ak sa nepodarí ustanoviť nový parlament, poslanci sa do 48 hodín musia zísť znovu a pokúsiť sa o to znovu. Neexistuje však žiadna lehota, dokedy tento proces môže pokračovať.