Kosovskí Srbi plánujú odstúpiť z funkcií pre spor o poznávacie značky

Priština 6. novembra (TASR) - Kosovskí Srbi plánujú odstúpiť zo svojich funkcií v kosovských verejných inštitúciách. Chcú tak protestovať proti sporu Kosova a Srbska týkajúceho sa vymieňania poznávacích značiek. V noci na nedeľu to vyhlásil srbský politik Goran Rakič. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Napätie medzi Srbskom a jeho bývalou odštiepeneckou provinciou Kosovo sa tento rok obnovilo po tom, ako Priština avizovala zákon, podľa ktorého musia Srbi vymeniť staré poznávacie značky - spred vojny v rokoch 1998-99, ktorá viedla k nezávislosti - za nové, vydávané kosovskými úradmi.



Kosovská vláda uviedla, že do 21. novembra bude srbských vodičov áut na ich novú povinnosť len upozorňovať. Po tomto termíne začne udeľovať pokuty. Od konca januára už budú môcť jazdiť len vozidlá s novými značkami a po 21. apríli 2023 už bude odporcom tohto nariadenia hroziť konfiškácia vozidiel.



"Rozhodli sme sa, že rezignujeme zo svojich funkcií v parlamente, vo vláde a aj v štyroch mestských zastupiteľstvách na severe Kosova," vyhlásil Rakič. Dodal, že hromadné odstúpenie sa týka i Srbov pracujúcich na súdoch či v polícii.



"Rezignácia kosovských Srbov z kosovských inštitúcií tento konflikt nevyrieši. Práve naopak, má potenciál ešte viac vyeskalovať napätie," upozornil šéf európskej diplomacie Josep Borrell, ktorý dodal, že hovoril so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom aj kosovským premiérom Albinom Kurtim.



Borrell zároveň obe strany vyzval, aby nepodnikali "žiadne jednostranné kroky", ktoré by situáciu mohli ešte zhoršiť.



Srbsko neuznáva nezávislosť, ktorú Kosovo vyhlásilo v roku 2008, a Srbi žujúci na severe tejto bývalej srbskej provincie považujú za svoje hlavné mesto Belehrad, nie Prištinu. Kosovo aj Srbsko chcú vstúpiť do Európskej únie, ktorá podmieňuje pokrok v tomto smere normalizáciou ich vzájomných vzťahov.