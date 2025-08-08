< sekcia Zahraničie
Kosovskí vojnoví veteráni protestovali proti osobitnému súdu v Haagu
Demonštranti skandovali názov Kosovskej oslobodzovacej armády (UČK) a držali vlajky so symbolmi etnických albánskych partizánov.
Autor TASR
Priština 8. augusta (TASR) - Tisíce kosovských vojnových veteránov vo štvrtok protestovali proti rozhodnutiam osobitného súdu pre Kosovo (KSC) v Haagu. Pre jeho stíhanie niekdajších povstaleckých lídrov ho obviňujú zo skresľovania histórie, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Demonštranti skandovali názov Kosovskej oslobodzovacej armády (UČK) a držali vlajky so symbolmi etnických albánskych partizánov. Protest sa uskutočnil na centrálnom námestí v Prištine a v uliciach okolo budovy úradu vlády.
„Osobitný súd je zaujatý proti UČK a proti Kosovu,“ vyhlásil vodca skupiny veteránov Kosovskej oslobodzovacej armády Hysni Gucati. „Súd sa odklonil od svojej misie a skresľuje históriu,“ dodal.
Osobitný súd sa zaoberá prípadmi bývalých vojenských predstaviteľov UČK vrátane niekdajšieho kosovského prezidenta Hashima Thaciho. Tí sú stíhaní pre údajné vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti počas i po vojne v Kosove medzi srbskými jednotkami a etnickými albánskymi partizánmi v rokoch 1998 a 1999. Konflikt ukončila letecká kampaň krajín Severoatlantickej aliancie na srbskom území.
Kosovské súdy v minulosti samy stíhali vojnové zločiny spáchané počas vojny. Osobitný súd v Haagu bol napokon zriadený v roku 2016 pre problémy so zabezpečovaním dôveryhodných svedkov proti vysokopostaveným členom UČK v Kosove. Podľa kritikov však KSC používa prekrútené dôkazy, ktoré mu poskytla srbská vláda.
Osobitný súd je zložený z medzinárodných sudcov a od roku 2023 stíha niekoľkých predstaviteľov UČK. Jej zakladatelia sú dodnes medzi partizánmi populárni, hoci je množstvo z nich obvinených z vojnových zločinov.
Demonštranti skandovali názov Kosovskej oslobodzovacej armády (UČK) a držali vlajky so symbolmi etnických albánskych partizánov. Protest sa uskutočnil na centrálnom námestí v Prištine a v uliciach okolo budovy úradu vlády.
„Osobitný súd je zaujatý proti UČK a proti Kosovu,“ vyhlásil vodca skupiny veteránov Kosovskej oslobodzovacej armády Hysni Gucati. „Súd sa odklonil od svojej misie a skresľuje históriu,“ dodal.
Osobitný súd sa zaoberá prípadmi bývalých vojenských predstaviteľov UČK vrátane niekdajšieho kosovského prezidenta Hashima Thaciho. Tí sú stíhaní pre údajné vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti počas i po vojne v Kosove medzi srbskými jednotkami a etnickými albánskymi partizánmi v rokoch 1998 a 1999. Konflikt ukončila letecká kampaň krajín Severoatlantickej aliancie na srbskom území.
Kosovské súdy v minulosti samy stíhali vojnové zločiny spáchané počas vojny. Osobitný súd v Haagu bol napokon zriadený v roku 2016 pre problémy so zabezpečovaním dôveryhodných svedkov proti vysokopostaveným členom UČK v Kosove. Podľa kritikov však KSC používa prekrútené dôkazy, ktoré mu poskytla srbská vláda.
Osobitný súd je zložený z medzinárodných sudcov a od roku 2023 stíha niekoľkých predstaviteľov UČK. Jej zakladatelia sú dodnes medzi partizánmi populárni, hoci je množstvo z nich obvinených z vojnových zločinov.