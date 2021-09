Kosovsko-srbská hranica je stále zablokovaná

Priština 21. septembra (TASR) - Kosovsko-srbské hranice v utorok naďalej blokujú kosovskí Srbi, ktorí takto už od pondelka protestujú voči zákazu vstupu áut so srbskými poznávacími značkami do Kosova. Informovala o tom agentúra AP.



Protestujúci zatarasili cesty vedúce k hraničným priechodom Jarinje a Brnjak kamiónmi, pričom malé skupiny Srbov v tejto oblasti nocovali v stanoch.



Priština informovala, že takýto zákaz zaviedla recipročne po tom, ako Srbsko odmietlo na svoje územie vpúšťať autá s kosovskými poznávacími značkami. To totiž podľa Srbska naznačovalo, že Kosovo je nezávislým štátom. S tým Belehrad nesúhlasí a tak žiada, aby vodiči pri príchode do Srbska kosovské značky zo svojich áut odstránili a nahradili ich inými - dočasnými, uviedla agentúra AFP.



Kosovská vláda vyslala ešte v nedeľu do tejto oblasti - obývanej najmä etnickými Srbmi - obrnené vozidlá a špeciálnu policajnú jednotku, aby dohliadali na uplatňovanie nového zákazu.



Autá so srbskými poznávacími značkami až doteraz mohli do Kosova prichádzať bez akýchkoľvek obmedzení.



EÚ a USA vyzvali Kosovo a Srbsko, aby "okamžite a bezodkladne" zaujali zdržanlivý prístup a vyhli sa jednostranným krokom.



Srbský populistický prezident Aleksandar Vučič označil rozhodnutie Kosova týkajúce sa ŠPZ za "trestný čin", pričom po mimoriadnom zasadnutí štátnej bezpečnostnej rady zdôraznil, že kosovské policajné zložky sa musia stiahnuť zo severu Kosova.



Vučič súčasne kritizoval reakciu EÚ a USA, ktorú označil za nevhodnú, pretože Belehradu a Prištine pripisuje zhodný podiel viny za súčasný vývoj. Vučič vyhlásil, že Srbsko pokračuje v tzv. bruselskom dialógu, ale "nie je ochotné akceptovať nanútené protiprávne rozhodnutia". V rámci riešenia situácie navrhol stiahnuť všetky policajné oddiely zo severu Kosova, vrátiť sa k pôvodnému status quo a následne rokovať v Bruseli.



Podľa srbského prezidenta neimplementuje Priština dohodu o princípoch normalizácie vzťahov sprostredkovanú EÚ. Vyzval preto Brusel, aby v tomto smere využil svoj vplyv na Kosovčanov.



V pondelok ráno obsadili stovky kosovských policajtov, vrátane ostreľovačov, priechody Jarinje a Brnjak na hranici so Srbskom. Srbi, pobúrení konaním Kosovčanov, sa následne na viac ako 400 vozidlách presunuli k hraničným priechodom a začali tam svoj pokojný protest. Kosovské zložky proti nim v pondelok večer použili slzotvorný plyn. Srbi v proteste na hranici s Kosovom pokračovali aj v utorok.