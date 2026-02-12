< sekcia Zahraničie
Kosovský parlament zvolil Kurtiho za predsedu vlády
Týmto krokom sa zároveň ukončila takmer rok trvajúca politická patová situácia v krajine.
Autor TASR
Priština 12. februára (TASR) - Kosovský parlament v stredu hlasovaním rozhodol, že predsedom vlády sa opäť stane Albin Kurti, ktorý tým získal tretie funkčné obdobie. Týmto krokom sa zároveň ukončila takmer rok trvajúca politická patová situácia v krajine, informovala agentúra AFP.
Kurti bol uplynulých 12 mesiacov len dočasným predsedom vlády. K jeho definitívnemu potvrdeniu vo funkcii došlo po tom, čo Ústredná volebná komisia oficiálne oznámila víťazstvo jeho strany Sebaurčenie (Vetëvendosje - LVV) v predčasných parlamentných voľbách z decembra 2025. Očakáva sa, že strana vytvorí koaličnú vládu s viacerými politickými subjektmi zastupujúcimi etnické menšiny.
Poslanci na stredajšej ustanovujúcej schôdzi zvolili za predsedníčku parlamentu bývalú ministerku spravodlivosti Albulenu Haxhiuovú.
Nový parlament musí teraz čo najskôr schváliť tohtoročný rozpočet a v marci má zvoliť nového prezidenta. Mandát súčasnej prezidentky Vjosy Osmaniovej totiž vyprší začiatkom apríla, doplnila agentúra AP.
Predčasné voľby z 28. decembra 2025 boli vyhlásené po tom, čo strana Sebaurčenie ako víťaz volieb z februára 2025 nedokázala vytvoriť vládu.
Vznik nového parlamentu následne oddialilo opätovné prepočítanie hlasov pre rozsiahle nezrovnalosti. Prepočítanie však potvrdilo víťazstvo LVV.
Bývalá srbská provincia Kosovo vyhlásila svoju nezávislosť v roku 2008. Predchádzala tomu vojna z rokov 1998–99, ktorá sa skončila po zásahu NATO pod vedením USA. Srbsko odtrhnutie Kosova neuznáva a napätie medzi oboma subjektmi odvtedy pretrváva.
Päťdesiatročný Kurti, bývalý politický väzeň z obdobia srbskej správy Kosova, sa dostal k moci v roku 2021. Túto funkciu však krátko zastával už v roku 2020 počas pandémie ochorenia COVID-19.
Na rokovaniach o normalizácii vzťahov s Belehradom sprostredkovaných Európskou úniou zaujal Kurti tvrdý postoj. Západní partneri však Kosovo aj Srbsko upozornili, že ak chcú vstúpiť do 27-člennej EÚ, musia svoje vzťahy normalizovať.
Spojené štáty a ich spojenci uznali nezávislosť Kosova, zatiaľ čo Rusko a Čína sa v spore postavili na stranu Srbska.
