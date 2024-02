Kosovský premiér dúfa v normalizáciu vzťahov so Srbskom ešte tento rok

Priština 7. februára (TASR) - Kosovský premiér Albin Kurti v stredu vyjadril nádej, že sa mu tento rok podarí normalizovať vzťahy so Srbskom. Belehrad medzičasom obvinil Prištinu zo zablokovania dodávok srbskej meny - dinára - na spoločných hraniciach, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Normalizáciu vzťahov so Srbskom si želám v tomto roku, v roku 2024. V ďalších rokoch a desaťročiach chcem, aby sme zvíťazili v otázkach, ako je sociálna nerovnosť, zmena klímy a bezpečnostné hrozby," uviedol Kurti pre agentúru AFP.



Srbská centrálna banka medzičasom ostro odsúdila stredajší incident na srbsko-kosovských hraniciach a zopakovala, že je potrebné zrušiť diskriminačné, nezákonné a poburujúce opatrenia, čím zrejme odkazovala na nové nariadenie vlády v Prištine, zakazujúce používanie srbského dinára v obchodných transakciách.



Dodávky dinárov podľa srbskej banky slúžili na vyplatenie miezd, dôchodkov, sociálnych dávok a iných platieb Srbom žijúcim v Kosove.



Kosovské úrady v súvislosti s incidentom uviedli, že na hraničný priechod prišlo srbské vozidlo so žiadosťou o dovoz dinárov, ale bolo informované, že do oblasti môžu dodávať valuty iba oprávnené spoločnosti.



Podľa Kurtiho srbská mena nie je v Kosove oficiálne zakázaná, zdôraznil však, že zákonným platidlom pri obchodných transakciách je len euro. V rozhovore pre AFP tiež zdôraznil, že kosovskí Srbi nebudú potrestaní za držbu dinárov.



Zároveň podotkol, že v súčasti je v platnosti jednomesačné prechodné obdobie, ktoré má za cieľ zmierniť dopady nového vládneho nariadenia a umožniť tak ďalšiu diskusiu a poskytnúť čas na vyriešenie problémov.



V Kosove žije približne 120.000 príslušníkov srbskej menšiny, ktorí stále po vojne v 90. rokoch používali srbský dinár, pretože buď pracujú pre srbské úrady alebo dostávajú dôchodok zo Srbska. Kosovo prijalo euro v roku 2002, hoci formálne nie je členom Európskej únie (EÚ) alebo eurozóny.



Kosovo sa odtrhlo od Srbska v roku 2008 po krvavej vojne. Srbsko odmieta uznať nezávislosť Kosova, ktorého obyvateľstvo tvoria prevažne etnickí Albánci, a pokladá ho za svoju provinciu.