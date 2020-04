Kosovský premiér obvinil vyslanca USA z účasti na zosadení vlády

Priština 20. apríla (TASR) - Dočasný kosovský premiér Albin Kurti v pondelok obvinil vyslanca USA pre dialóg medzi Srbskom a Kosovom Richarda Grenella, že sa "priamo podieľal" na marcovom zosadení kosovskej vlády. Informovala o tom agentúra AP.



Kosovský parlament 25. marca vyslovil nedôveru vláde Albina Kurtiho, ktorá vtedy úradovala len necelé dva mesiace. Odvtedy je Kurti poverený len vedením dočasného kabinetu.



"Moja vláda padla len preto, že veľvyslanec Grenell chce čo najskôr podpísať dohodu so Srbskom, o ktorej škodlivosti som silne presvedčený, pretože jej súčasťou je aj výmena území," vyhlásil Kurti na pondelňajšej online tlačovej konferencii.



Hovorca Richarda Grenella, ktorý je súčasne veľvyslancom USA v Nemecku, sa k tvrdeniam kosovského premiéra nevyjadril. Zopakoval len Grenellovo nedávne vyjadrenie, v ktorom poprel, že by on sám niekedy hovoril o výmene území medzi Srbskom a Kosovom.



Vyslanec Grenell sa podľa Kurtiho usiluje čo najrýchlejšie dosiahnuť dohodu medzi Srbskom a Kosovom a vôbec mu nezáleží na jej obsahu. Chce ju totiž prezentovať ako zahraničnopolitický úspech USA pred novembrovými americkými prezidentskými voľbami, tvrdí kosovský premiér.