Kosovský premiér sa stretol s najvyššími bosnianskymi predstaviteľmi

Sarajevo 6. decembra (TASR) - Kosovský premiér Albin Kurti sa v piatok stretol s poprednými bosnianskymi predstaviteľmi počas prvej návštevy tejto balkánskej krajiny. Tieto štáty pritom nemajú nadviazané diplomatické vzťahy, TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Bosnianskosrbskí lídri Kurtiho návštevu odsúdili. Republika srbská (RS) ako bosnianskosrbský štátny útvar tiež bráni tomu, aby krajina uznala nezávislosť Kosova od Srbska, oficiálne vyhlásenú v roku 2008.



Kurti sa pred prejavom na konferencii v Sarajeve stretol s chorvátskym a moslimským členom trojstranného prezidentského úradu krajiny - Željkom Komšičom a Denisom Bečirovičom.



Obaja politici odsúdili srbskú kritiku Kurtiho návštevy. "Nedovolíme nikomu, aby si čo i len pomyslel, že môže disciplinovať lídrov Bosny a Hercegoviny a určovať, s kým, kde a kedy môžu hovoriť," uviedol Bečirovič vo vyhlásení.



Kurti po stretnutí uviedol, že rokovali o "obchodných a kultúrnych výmenách, ako aj o posilnení regionálnej spolupráce". Zdôraznil tiež rozhodnutie svojej vlády povoliť Bosňanom cestovať do Kosova bez víz.



Željka Cvijanovičová, zástupkyňa RS v trojstrannom prezidentskom úrade, stretnutie skritizovala. Podľa verejnoprávnej televízie BHRT uviedla, že "súkromná návšteva by sa nemala konať v oficiálnych inštitúciách".



Kosovský premiér pred niekoľkými dňami obvinil Srbsko z výbuchu na strategickom kanáli v Kosove a označil ho za "teroristický útok", za ktorým stojí Belehrad. Srbsko obvinenia odmieta.



Od konca vojny v Bosne a Hercegovine z rokov 1992-1995 tento balkánsky štát formálne tvoria dva čiastočne nezávislé útvary - moslimsko-chorvátska Federácie Bosny a Hercegoviny a Republika srbská. Dopĺňa ich spoločne spravovaný Dištrikt Brčko. Spájajú ich centrálne inštitúcie vrátane prezidentského úradu so slabými právomocami.



Nevraživosť medzi Srbskom a Kosovom so silnou etnickou albánsku väčšinu pretrváva od skončenia bojov koncom 90. rokov. Viedli ich jednotky Belehradu a albánski separatisti, pričom Kosovo bolo vtedy srbskou provinciou.



Srbsko preto odmieta uznať nezávislosť Kosova a naďalej považuje toto územie za neoddeliteľnú súčasť svojej historickej identity.