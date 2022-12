Kosovský premiér v Prahe odovzdal oficiálnu prihlášku do EÚ

Praha 15. decembra (TASR) - Kosovský premiér Albin Kurti odovzdal v Prahe prihlášku Kosova do Európskej únie českému ministrovi pre európske záležitosti Mikulášovi Bekovi. Česko v tomto polroku predsedá Rade EÚ. Z Prahy informuje spravodajkyňa TASR.



"Dnes som ako zástupca Európskej komisie prevzal z rúk kosovského premiéra Albina Kurtiho oficiálnu prihlášku Kosova do EÚ. Európska perspektíva je pre región západného Balkánu silnou zárukou mieru a prosperity," napísal Bek na sociálnej sieti Twitter.



Podľa českého ministerstva zahraničných vecí táto žiadosť potvrdzuje, kde občania Kosova vidia svoju budúcnosť. "Pokrok v integrácii západného Balkánu do EÚ je jednou z hlavných priorít aj úspechov českého predsedníctva," napísal na Twitteri šéf českej diplomacie Jan Lipavský.



Kosovo na svojej ceste do Európskej únie nežiada zrýchlený proces či skratky. Chce dosiahnuť pokrok v ekonomike a nevyhnutných reformách, povedal premiér Albin Kurti.



Žiadosť o kandidátsky štatút pre svoju krajinu v stredu podpísala kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová, predseda parlamentu Glauk Konjufca a premiér Albin Kurti.



Kosovo, ktoré obývajú prevažne etnickí Albánci, vyhlásilo v roku 2008 nezávislosť od Srbska. Srbsko ho však odmieta uznať a doteraz považuje Kosovo za súčasť svojho územia. Nezávislosť Kosova neuznáva ani päť členských krajín EÚ: Cyprus, Grécko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko.



Srbsko Európsku úniu požiadalo, aby proces kosovskej kandidatúry zrušila. Srbskí predstavitelia zároveň uviedli, že päticu krajín, ktoré nezávislosť Kosova neuznávajú, požiadajú, aby túto iniciatívu v Bruseli blokovali.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)