Kosovský premiér vyzval na väčší počet vojakov NATO v Kosove

Berlín 1. januára (TASR) – Vzhľadom na nové napätie v Kosove žiada tamojší premiér Albin Kurti väčšiu prítomnosť ochranných jednotiek NATO. Pomohlo by to podľa neho bezpečnosti celého regiónu. TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry DPA.



"Výrazne zvýšenie počtu vojakov a vojenskej techniky NATO v našej krajine by zlepšilo bezpečnosť a mier v Kosove a v celom regióne západného Balkánu," povedal Kurti pre nemecký denník Die Welt. "Zvýšenie počtu vojakov mierových síl KFOR pod vedením NATO by podporilo naše snahy v oblasti obrany."



Mierové sily KFOR pôsobia v Kosove od roku 1999. V súčasnosti majú takmer 3800 príslušníkov. Kosovo vyhlásilo v roku 2008 nezávislosť od Srbska, Belehrad však tento krok dosiaľ neuznal.



V posledných týždňoch postavili srbskí protestujúci na viacerých miestach na severe Kosova barikády, ktoré okrem iného zablokovali prístupové cesty k dvom hraničným priechodom so Srbska.



Protestovali tak proti zadržaniu bývalého srbského príslušníka kosovskej polície, ktorý podľa kosovských orgánov organizoval útoky na volebný úrad. Súd v Prištine ho v stredu prepustil do domáceho väzenia. Srbský prezident Aleksandar Vučič pred niekoľkými dňami ohlásil odstránenie barikád.