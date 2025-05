Kosovský premiér žiada EÚ o zrušenie sankcií

Priština 23. mája (TASR) - Kosovský premiér Albin Kurti odmietol v piatok výzvu Európskej únie na „deeskaláciu“ napätia na severe krajiny obývanom Srbmi. Zároveň trval na tom, aby Únia v plnej miere zrušila sankcie, ktoré na Kosovo uvalila pre jeho kroky v regióne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Európska únia zaviedla sankcie pre Kosovo v roku 2023. Došlo k tomu po tom, čo Kurti prijal opatrenia proti subjektom podporovaným Srbmi v Kosove, ktoré vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008.



Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová novinárom vo štvrtok povedala, že EÚ je pripravená zrušiť sankcie, no zároveň žiadala deeskaláciu situácie na severe Kosova. Kallasová sa k záležitosti vyjadrila v úvode svojej dvojdňovej návštevy Kosova pred stretnutím s Kurtim.



Kosovský premiér na stretnutí šéfke európskej diplomacie následne povedal, že sankcie EÚ sa „musia úplne zrušiť“, ozrejmil úrad premiéra v piatkovom vyhlásení.



Rozhovory o normalizácii vzťahov so Srbskom, ktoré by zároveň posilnili vzťahy Kosova s Európskou úniou, stroskotali v marci 2023, keď Kurtiho kroky zvýšili napätie medzi Prištinou a Belehradom. Premiér pristúpil k zrušeniu srbských inštitúcií v Kosove, zatvoril úrady podporované Belehradom a zakázal srbskú menu a poznávacie značky, pripomína AFP.



Keď Kurti odmietol ustúpiť, EÚ pristúpila k opatreniam, ktoré nazvala „dočasné a vratné“. Patrilo medzi ne napríklad pozastavenie rámcovej dohody o posilnení väzieb medzi Kosovom a EÚ a zmrazenie financovania či niektorých investičných iniciatív podporovaných Úniou. Kurti povedal Kallasovej, že Kosovo si zaslúži štatút kandidátskej krajiny EÚ ako „najvyspelejšia demokracia na západnom Balkáne“, uvádza sa v jeho vyhlásení. Kallasová povedala, že „osobne presviedčala členské štáty o potrebe zrušiť opatrenia týkajúce sa Kosova... ale eskalácia na severe tomu (nepomáha)“.



Úrady EÚ pre zahraničné veci sa v apríli rozhodli postupne zrušiť sankcie po tom, ako sa v Kosove uskutočnili pokojné parlamentné voľby. Európska únia však zdôraznila, že tento proces je postupný a podmieňuje ho pokrok smerom k deeskalácii.



Kosovo viedlo koncom 90. rokov 20. storočia vojnu so Srbskom, ktorá si vyžiadala zásah NATO. V dôsledku toho sa v roku 1999 Belehrad stiahol z tejto odštiepeneckej provincie. Srbsko však nikdy neuznalo vyhlásenie nezávislosti Kosova, ku ktorému došlo v roku 2008.