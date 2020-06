Kosovský prezident obvinil medzinárodný súd z prepisovania histórie

Tirana 26. júna (TASR) - Kosovský prezident Hashim Thaci obvinil v piatok medzinárodný súd z "prepisovania histórie". Haagsky osobitný súd pre Kosovo (KSC) totiž obžaloval Thaciho a deviatich ďalších bývalých separatistických bojovníkov z celej škály vojnových zločinov spáchaných v 90. rokoch počas vojnového konfliktu so Srbskom. Informovala o tom agentúra AFP.



"Nikto nemôže prepísať históriu Kosova," zneli Thaciho prvé slová v reakcii na obvinenia haagskeho súdu. Kosovský prezident na svojom oficiálnom facebookovom účte v piatok napísal, že na ceste späť do Kosova pristál na letisku v albánskom hlavnom meste Tirana.



Thaci sa mal v Bielom dome vo Washingtone cez víkend zúčastniť na rozhovoroch o normalizácii vzťahov so Srbskom. Toto stretnutie však náhle zrušil po tom, ako ho súd v Haagu obžaloval z vojnových zločinov. Po kosovskom prezidentovi vo štvrtok zrušil návštevu Washingtonu aj kosovský premiér Avdullah Hoti.



Thaci je obžalovaný zo zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov vrátane vrážd, spresnil špecializovaný súd so sídlom v Haagu, vyšetrujúci zločiny proti etnickým Srbom počas vojny Kosova za nezávislosť v rokoch 1998-99 so Srbskom.



Medzi obžalovanými je aj bývalý predseda kosovského parlamentu Kadri Veseli.



Vo vyhlásení prokurátora KSC vydanom v stredu sa uvádza, že prezident Thaci a ďalší "sú trestne zodpovední za takmer 100 vrážd". Medzi obeťami sú podľa neho známi kosovskí Albánci, Srbi a Rómovia, ako aj politickí odporcovia.



Srbsko neuznáva nezávislosť Kosova, ktorú táto srbská provincia jednostranne vyhlásila v roku 2008.