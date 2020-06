Kosovský prezident odstúpi, ak haagsky súd potvrdí obžalobu

Priština 29. júna (TASR) - Kosovský prezident Hashim Thaci odstúpi z funkcie v prípade, ak haagsky osobitný súd pre Kosovo (KSC) potvrdí obžalobu z vojnových zločinov, ktorá bola voči nemu vznesená minulý týždeň. Informovala o tom agentúra DPA.



"Ak sa obvinenie potvrdí, okamžite ako váš prezident odstúpim a budem čeliť obvineniam," povedal Thaci v televíznom príhovore k občanom.



KSC minulý týždeň Thaciho obžaloval z vojnových zločinov spáchaných v 90. rokoch 20. storočia počas konfliktu Kosova so Srbskom.



Thaci a ďalší deviati bývalí predstavitelia Kosovskej oslobodzovacej armády (UČK) sú obžalovaní zo zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov vrátane vrážd. Žaloba bola predložená osobitnému súdu so sídlom v Haagu, ktorý vyšetruje zločiny proti etnickým Srbom počas vojny Kosova za nezávislosť v rokoch 1998-99 so Srbskom.



Prokurátor haagskeho súdu vzniesol obžalobu 24. júna. Súd má teraz štyri mesiace na to, aby ju prijal - úplne alebo čiastočne -, alebo aby ju zamietol.



Vojna v Kosove z rokov 1998-99 si vyžiadala vyše 10.000 mŕtvych a ďalších 1641 ľudí je stále nezvestných. Vojna sa skončila po 78-dňovom bombardovaní Srbska silami NATO. Srbsko doposiaľ neuznalo nezávislosť Kosova, ktorú táto srbská provincia jednostranne vyhlásila v roku 2008.