Kosovský prezident Thaci odmietol rokovania so Srbskom

Archívna snímka - Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Priština 26. mája (TASR) - Kosovský prezident Hashim Thaci odmietol v utorok účasť na rozhovoroch o normalizácii vzťahov so Srbskom, ktoré mal viesť osobitný vyslanec Európskej únie Miroslav Lajčák. Namiesto toho Thaci vyzval na silnejšiu úlohu USA v tomto procese, píše agentúra Reuters.Kosovo vyhlásilo od Srbska nezávislosť v roku 2008 po takmer desaťročie trvajúcich nepokojoch. V roku 2013 Kosovo súhlasilo s dialógom vedeným EÚ, ktorý mal vyriešiť najpálčivejšie problémy so Srbskom.Normalizácia vzťahov medzi Belehradom a Prištinou je jednou z podmienok EÚ pre začatie prístupových rokovaní a Ruska pre zrušenie veta, ktoré bráni Kosovu vo vstupe do OSN.V marci šéf európskej diplomacie Josep Borell vymenoval za osobitného vyslanca EÚ pre dialóg medzi Srbskom a Kosovom slovenského diplomata Miroslava Lajčáka. Slovensko je jedna z piatich krajín Únie, ktorá neuznáva Kosovo ako samostatný štát. Ďalšími sú Cyprus, Grécko, Rumunsko a Španielsko." povedal Thaci novinárom v Prištine, pričom mal na mysli Lajčáka a Borella, bývalého španielskeho ministra zahraničných vecí.Thaci spresnil, že by sa zúčastnil na rokovaniach, ktoré by zorganizovali nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron." uviedol.Thaci ďalej dodal, že iba Spojené štáty, ktoré pred 25 rokmi dohodli mier v Bosne a Hercegovine a viedli údery NATO proti Srbsku v roku 1999, môžu skutočne posunúť dialóg medzi Kosovom a Srbskom.Nezávislosť Kosova uznalo už 110 krajín vrátane Spojených štátov.Americký prezident Donald Trump vymenoval za amerického vyslanca v Kosove bývalého veľvyslanca v Nemecku Richarda Grenella. Tomu sa podarilo dohodnúť obnovenie komerčných letov a železničného spojenia medzi Kosovom a Srbskom.