Kosovský prezident vyzval na zachovanie pokoja v krajine

Priština 28. mája (TASR) - Kosovský prezident Hashim Thaci vyzval v utorok srbskú menšinu, ktorá žije v severnej časti Kosova, na zachovanie pokoja. Zároveň ju požiadal, aby podporila boj polície s organizovaným zločinom, ktorý podľa jeho slov urýchli integračný proces krajiny do západných štruktúr. Informovala o tom agentúra AP.



Na zachovanie pokoja vyzvala všetkých obyvateľov aj mierová misia pod vedením NATO v Kosove (KFOR). Dodala, že policajnú operáciu v severnom Kosove pozorne sleduje.



Špeciálne jednotky kosovskej polície podnikli v utorok ráno v okolí etnicky rozdeleného mesta Mitrovica ležiaceho na severe Kosova operáciu zameranú proti "organizovanému zločinu". Pri zásahu utrpeli zranenia dvaja policajti. Na mieste podľa srbských médií zadržali 13 ľudí a došlo aj k streľbe.



Srbský prezident Aleksandar Vučič nariadil v tejto súvislosti pre jednotky rozmiestnené pri hraniciach s Kosovom plnú bojovú pohotovosť.



Kosovský prezident Hashim Thaci na Facebooku napísal, že policajná operácia nie je zameraná na etnickú príslušnosť. "Každý, kto je zapletený do nezákonných aktivít, pôjde za mreže," uviedol na Facebooku.



Kosovský premiér Ramush Haradinaj policajný zásah potvrdil na Twitteri s tým, že v severnom Kosove prebieha "operácia proti pašeráckemu a organizovanému zločinu". "Táto operácia je proti organizovanému zločinu a zameriava sa aj na políciu a colníkov," priblížil Haradinaj a tiež vyzval na zachovanie pokoja.



Haradinaj zároveň požiadal Belehrad, aby "nepodkopával naše snahy o boj (so zločinom)".



Podľa vyhlásenia kosovskej polície je utorňajšia operácia výsledkom niekoľko mesiacov trvajúceho vyšetrovania zločineckých skupín podieľajúcich sa na pašovaní, zneužívaní moci, úplatkárstve a ilegálnom obchode.



Kosovskí policajti sa stretli s odporom miestneho obyvateľstva v mestečku Zubin Potok, kde zatýkali šéfa miestnej polície, etnického Srba. Zranení policajti nie sú v ohrození života. Medzi zatknutými je niekoľko policajtov a občanov, uviedla bez uvedenia počtu zadržaných kosovská polícia.



Srbská vláda v súvislosti s operáciou kosovskej polície v prevažne Srbmi obývanom severnom Kosove zvolala zasadnutie národnej bezpečnostnej rady. Jeho členmi sú najvyšší predstavitelia armády a polície a predstavitelia vlády.



Srbská štátna televízia RTS uviedla, že zaznamenala pohyb srbských jednotiek smerom ku Kosovu. Vučič podľa RTS varoval Európsku úniu, že pokiaľ Priština nestiahne špeciálnu políciu zo severného Kosova, Srbsko zasiahne.



Vučič ešte v priebehu utorka vystúpil v parlamente, kde informoval, že počas zásahu bolo zatknutých 23 osôb srbskej a bosnianskej národnosti. Kosovské špeciálne sily vyslali na sever Kosova 73 vozidiel. Zároveň varoval, že v prípade závažného ohrozenia poriadku a života Srbov v Kosove ich ochráni srbská armáda.



Cieľom razie kosovskej polície bolo podľa riaditeľa srbského vládneho úradu pre Kosovo Marka Djuriča zastrašiť a vyhnať Srbov z Kosova a predstavuje "nielen hrozbu pre stabilitu, ale aj najpriamejšiu hrozbu pre mier".



"Ak sa to okamžite nezastaví, niet pochýb o tom, že Srbsko bude reagovať už počas (tohto) dňa," varoval Djurič.



Kosovo, obývané prevažne etnickými Albáncami, po jednostrannom vyhlásení svojej nezávislosti od Srbska v roku 2008 získalo podporu Spojených štátov a väčšiny členských krajín Európskej únie. Srbsko ani jeho spojenci Rusko a Čína však suverenitu Kosova neuznali.



Kontrolu nad Kosovom stratilo Srbsko po vojenskej intervencii aliancie NATO v roku 1999.