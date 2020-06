Kosovský prezident zrušil návštevu Washingtonu a vracia sa do Kosova

Washington 24. júna (TASR) - Osobitný vyslanec USA pre mierové rokovania medzi Srbskom a Kosovom Richard Grenell v stredu oznámil, že kosovský prezident Hashim Thaci zrušil návštevu Washingtonu, kde sa mal v sobotu zúčastniť na rozhovoroch o normalizácii vzťahov so Srbskom. Napísala o tom agentúra AFP.



Sobotňajšie stretnutie v Bielom dome sa bude konať za účasti srbského prezidenta Aleksandara Vučiča a nového kosovského premiéra Avdullaha Hotiho, napísal Grenell na Twitteri.



Zrušenie prezidentovej účasti na stretnutí potvrdila aj jeho kancelária a dodala, že prezident Thaci sa do Kosova vráti vo štvrtok. Kancelária o tom, kde sa prezident momentálne nachádza, neinformovala.



Thaci zrušil túto cestu po tom, čo jeho a deviatich ďalších bývalých separatistických bojovníkov obžaloval haagsky osobitný súd pre Kosovo (KSC) z celej škály vojnových zločinov spáchaných v 90. rokoch 20. storočia počas vojnového konfliktu so Srbskom.



Obžalovaní sú zo zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov vrátane vrážd, spresnil špecializovaný súd so sídlom v Haagu, vyšetrujúci zločiny proti etnickým Srbom počas vojny Kosova za nezávislosť v rokoch 1998-99 so Srbskom.



Medzi obžalovanými je aj bývalý predseda kosovského parlamentu Kadri Veseli.



Vo vyhlásení prokurátora KSC vydaného v stredu sa uvádza, že prezident Thaci a ďalší "sú trestne zodpovední za takmer 100 vrážd". Medzi obeťami sú podľa neho známi kosovskí Albánci, Srbi a Rómovia, ako aj politickí odporcovia.



Medzi ďalšími obvineniami sú nútené zmiznutia osôb, prenasledovanie a mučenie.



Vojna z rokoch 1998-99 si vyžiadala vyše 10.000 mŕtvych a ďalších 1641 ľudí je stále nezvestných. Vojna sa skončila po 78-dňovom bombardovaní Srbska silami NATO.



Srbsko neuznáva nezávislosť Kosova, ktorú táto srbská provincia jednostranne vyhlásila v roku 2008.