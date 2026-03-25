Kosovský súd odmietol rozpustenie parlamentu prezidentkou
Ústavný súd v stredajšom verdikte uviedol, že dekrét prezidentky nemá právnu účinnosť a dal tým za pravdu námietke kosovského premiéra Albina Kurtiho.
Autor TASR
Priština 25. marca (TASR) – Kosovský ústavný súd zrušil v stredu výnos prezidentky Vjosy Osmaniovej o rozpustení parlamentu. Vydala ho začiatkom mesiaca a znamenal by tretie parlamentné voľby v Kosove za niečo viac ako rok. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Osmaniová rozhodla o rozpustení zákonodarného zboru 6. marca po tom, ako poslanci nezvolili novú hlavu štátu. „Parlament, ktorý nedokáže zvoliť prezidenta, nemôže donekonečna predlžovať tento proces,“ poznamenala vtedy.
Ústavný súd v stredajšom verdikte uviedol, že dekrét prezidentky nemá právnu účinnosť a dal tým za pravdu námietke kosovského premiéra Albina Kurtiho. Poslanci majú teraz 34 dní na zvolenie nového prezidenta, inak budú vypísané nové voľby, a to do 45 dní, píše sa v rozhodnutí.
Kurtiho strana Sebaurčenie (VV) nezískala začiatkom marca v 120-člennom parlamente potrebnú podporu pre svojho kandidáta na prezidenta, súčasného ministra zahraničných vecí Glauka Konjufcu. Toho nominovali napriek opozičným návrhom na kompromisného nominanta.
Posledné predčasné voľby v Kosove sa konali 28. decembra 2025 po neúspešných snahách zostaviť vládu po voľbách z februára toho istého roka.
