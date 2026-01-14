< sekcia Zahraničie
Kostarická vláda odhalila plány na údajnú vraždu prezidenta Chavesa
Správy o údajnom sprisahaní prichádzajú približne dva týždne pred prezidentskými a parlamentnými voľbami v Kostarike.
Autor TASR
San José 14. januára (TASR) - Kostarická vláda v utorok oznámila, že odhalila prípravu vraždy prezidenta Rodriga Chavesa v predvečer celoštátnych volieb začiatkom februára. Agentúra AFP uvádza, že sa v nich očakáva víťazstvo jeho pravicovej strany, informuje TASR.
Informáciu o sprisahaní poskytol šéf kostarického Úradu pre spravodajské služby a národnú bezpečnosť Jorge Torres. S odvolaním sa na „dôverný zdroj“ potvrdil, že v súvislosti s útokom na prezidenta bol najatý nájomný vrah. Správy o údajnom sprisahaní prichádzajú približne dva týždne pred prezidentskými a parlamentnými voľbami v Kostarike.
Súčasný prezident Chaves už nemôže kandidovať, pretože ústava mu zakazuje uchádzať sa o druhé po sebe idúce funkčné obdobie. Ako svojho nástupcu preto podporil svoju bývalú ministerku Lauru Fernándezovú.
Opozícia medzičasom varovala pred hrozbou zasahovania do volieb zo strany prezidenta Salvádora Nayiba Bukeleho. Chaves ho v stredu pozval do Kostariky, aby položil základný kameň novej väznice, ktorú navrhli podľa vzoru známej väznice CECOT v Salvádore. AFP vysvetľuje, že v rámci Bukeleho zásahu proti násiliu gangov sú v nej zadržiavané tisíce mladých mužov.
