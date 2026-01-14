Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 14. január 2026Meniny má Radovan
< sekcia Zahraničie

Kostarická vláda odhalila plány na údajnú vraždu prezidenta Chavesa

.
Kostarický prezident Rodrigo Chaves hovorí počas tlačovej konferencie týkajúcej sa zabavenia štyroch ton drog na leteckej základni v San José v Kostarike v piatok 28. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Správy o údajnom sprisahaní prichádzajú približne dva týždne pred prezidentskými a parlamentnými voľbami v Kostarike.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
San José 14. januára (TASR) - Kostarická vláda v utorok oznámila, že odhalila prípravu vraždy prezidenta Rodriga Chavesa v predvečer celoštátnych volieb začiatkom februára. Agentúra AFP uvádza, že sa v nich očakáva víťazstvo jeho pravicovej strany, informuje TASR.

Informáciu o sprisahaní poskytol šéf kostarického Úradu pre spravodajské služby a národnú bezpečnosť Jorge Torres. S odvolaním sa na „dôverný zdroj“ potvrdil, že v súvislosti s útokom na prezidenta bol najatý nájomný vrah. Správy o údajnom sprisahaní prichádzajú približne dva týždne pred prezidentskými a parlamentnými voľbami v Kostarike.

Súčasný prezident Chaves už nemôže kandidovať, pretože ústava mu zakazuje uchádzať sa o druhé po sebe idúce funkčné obdobie. Ako svojho nástupcu preto podporil svoju bývalú ministerku Lauru Fernándezovú.

Opozícia medzičasom varovala pred hrozbou zasahovania do volieb zo strany prezidenta Salvádora Nayiba Bukeleho. Chaves ho v stredu pozval do Kostariky, aby položil základný kameň novej väznice, ktorú navrhli podľa vzoru známej väznice CECOT v Salvádore. AFP vysvetľuje, že v rámci Bukeleho zásahu proti násiliu gangov sú v nej zadržiavané tisíce mladých mužov.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa spisovateľka Jana Benková

Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie

Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území

R. Raši: Štúr veril, že politika má byť službou národu