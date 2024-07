Kostarika je pripravená ponúknuť azyl venezuelským opozičným lídrom

San José 31. júla (TASR) - Kostarika je pripravená udeliť politický azyl alebo štatút utečenca líderke venezuelskej opozície Maríi Corine Machadovej a opozičnému prezidentskému kandidátovi Edmundovi Gonzálezovi, uviedol v utorok kostarický minister zahraničných vecí Arnoldo André. Podľa Andrého bol na týchto predstaviteľov vo Venezuele vydaný zatykač. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



André uviedol, že sú pripravení ponúknuť azyl aj "všetkým ostatným politicky prenasledovaným ľuďom vo Venezuele, obzvlášť tým, ktorí sú utečencami na argentínskej ambasáde v Caracase".



Venezuelský opozičný poradca v utorok oznámil, že tamojšie bezpečnostné sily sa dvakrát neúspešne pokúsili dostať na argentínsku ambasádu v hlavnom meste, kde on a ďalších päť ľudí žije od marca po tom, čo bol na nich vydaný zatykač.



V utorok údajne zadržali jedného z lídrov opozície Freddyho Superlana. Informovala o tom jeho strana Vôľa ľudu.



Venezuelský prezident Nicolás Maduro, ktorý podľa výsledkov nedeľňajších volieb zvíťazil so ziskom 51,2 percenta hlasov, nariadil od stredy vojenské a policajné hliadky v celej krajine.



Kostarika odmietla výsledky venezuelských prezidentských volieb a Madurovo víťazstvo označila za podvod.



Opozičný kandidát Edmundo González Urrutia skončil vo voľbách druhý so ziskom 44,2 percenta hlasov, hoci vo viacerých prieskumoch viedol. Opozícia vyhlásila voľby za zmanipulované.



Líderka opozície Machadová v pondelok vyhlásila, že má dostatok dôkazov o tom, že vo voľbách zvíťazil González Urrutia.



V pondelok vypukli protesty vo viacerých častiach venezuelskej metropoly Caracas, ako aj v ďalších mestách krajiny. V meste bolo nasadené množstvo policajtov, ktorí proti protestujúcim použili slzotvorný sprej. Zadržané boli stovky ľudí.