Kostarika oznámila prvé úmrtie na koronavírus

San José 19. marca (TASR) - Kostarika oznámila prvé úmrtie na nový koronavírus SARS-CoV-2. V stredu popoludní miestneho času o tom informovali noviny Tico Times, na ktoré sa odvolal britský denník The Guardian.



Prvým človekom, ktorý v stredoamerickom štáte Kostarika podľahol ochoreniu COVID-19 spôsobenému novým druhom koronavírusu, bol v stredu 87-ročný muž, uviedlo ministerstvo zdravotníctva.



Muž bol hospitalizovaný v Nemocnici svätého Rafaela v meste Alajuela a umiestnený na jednotke intenzívnej starostlivosti.



"Vyjadrujeme sústrasť jeho rodine," napísal kostarický prezident Carlos Alvarado na sociálnych sieťach. "Prijmime a dodržujme nariadenia ministerstva zdravotníctva. Iba zjednotení a súdržní zvládneme tento celonárodný stav núdze," dodal prezident.



Ministerstvo predtým v stredu potvrdilo najväčší nárast potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 za 24 hodín. Ministerstvo vtedy spresnilo, že známych je 69 prípadov nákazy koronavírusom, vrátane teraz už zosnulého muža - v porovnaní s utorkom to bol skok o 19 prípadov.



Kostarika v rámci stavu núdze zatvorila hranice pre turistov, dodal The Guardian.