Kostarika pozastavila medzinárodné lety pre poruchu systému

Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
San José 24. septembra (TASR) - Všetky letecké spojenia do aj z Kostariky boli v stredu ráno miestneho času pozastavené v dôsledku elektrickej poruchy, ktorá vyradila z prevádzky radarový systém na medzinárodnom letisku v metropole San José. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Úrad civilného letectva v stanovisku uviedol, že k elektrickej poruche došlo v stredu pred svitaním a technici pracujú na jej odstránení.

Agentúra Reuters s odvolaním sa na ministerstvo dopravy dodala, že „ovplyvnený bol celý vzdušný priestor krajiny“.

Kostarické úrady oznámili, že medzi 6.00 h a 12.00 h miestneho času (14.00 h až 20.00 h SELČ) nebudú môcť v Kostarike štartovať ani pristávať žiadne lietadlá. Nepotvrdili však, koľko letov porucha ovplyvní.

Niektoré letecké spoločnosti informovali cestujúcich o situácii na sociálnych sieťach a požiadali ich, aby kontaktovali letecké spoločnosti a preplánovali si svoje lety.
