Kostarika prijme migrantov deportovaných zo Spojených štátov

San José 18. februára (TASR) - Kostarika v pondelok oznámila, že po vzore Panamy a Guatemaly prijme migrantov z iných krajín deportovaných Spojenými štátmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Vláda Kostariky súhlasila, že bude spolupracovať so Spojenými štátmi pri repatriácii 200 nelegálnych prisťahovalcov do ich krajín," uviedol úrad kostarického prezidenta Rodriga Chavesa vo vyhlásení. Zároveň doplnil, že "ide o ľudí pochádzajúcich zo... Strednej Ázie a Indie".



Podľa vyhlásenia priletí prvá skupina migrantov do Kostariky komerčným letom v stredu. Následne ich úrady prevezú do dočasného centra pre utečencov neďaleko hranice s Panamou. Vo vyhlásení sa tiež upresňuje, že "proces bude plne financovaný" vládou USA pod dohľadom Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).



Kostarika je treťou krajinou Strednej Ameriky, ktorá sa od nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do funkcie podieľa na repatriácii deportovaných migrantov zo Spojených štátov.



Panama a Guatemala uzavreli podobnú dohodu počas nedávnej návštevy amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia. Panama prijala minulý týždeň už prvý repatriačný let so 119 migrantmi na palube, ktorí podľa tamojších úradov pochádzajú z Číny, Pakistanu, Afganistanu a iných krajín. Do Guatemaly doposiaľ nedorazili žiadne deportované osoby.



Latinská Amerika je domovom pre väčšinu z približne 11 miliónov nelegálnych migrantov, ktorí žijú v Spojených štátoch, pripomína AFP.