Žalobu voči exprezidentovi Ariasovi za sexuálny útok stiahli

San José 8. septembra (TASR) - Žalobu voči bývalému kostarickému prezidentovi a držiteľovi Nobelovej ceny za mier Óscarovi Ariasovi za sexuálny útok stiahli. Oznámila to hlavná kostarická prokurátorka Emilia Navasová, ktorú v utorok citovala tlačová agentúra DPA.



Podľa prokurátorky sa dve ženy, ktoré exprezidenta zažalovali, rozhodli, že žalobu stiahnu. Ženy nehodlajú pokračovať v súdnom procese z obáv, že by to bolo pre ne psychicky vyčerpávajúce, spresnila Navasová. Ich rozhodnutie znamená, že prípad by sa mohol stornovať.



S najväčšou pravdepodobnosťou bude súd požadovať takýto postup, keďže už nebude disponovať dôkazmi, na základe ktorých by bolo možné exprezidenta obžalovať zo spáchania zločinu, vysvetlila Navasová v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radio Columbia.



Ariasa zo sexuálneho útoku obvinilo niekoľko žien, avšak dosiaľ iba dve z nich pristúpili k právnym krokom.



Prvú ženu - lekárku - Arias údajne napadol v roku 2014, keď ho navštívila so zámerom získať jeho podporu pre kampaň proti jadrovým zbraniam. Druhá žena, bývalá Miss Kostarika, ho obvinila zo sexuálneho útoku, ku ktorému došlo v roku 2015.



Arias (79) bol prezidentom Kostariky v rokoch 1986-1990 a 2006-2010. V roku 1987 mu udelili Nobelovu cenu za mier za snahy o ukončenie občianskych vojen v niekoľkých krajinách stredoamerického regiónu.