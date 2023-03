Kostin: Ruskí lídri by mali byť stíhaní za inváziu v neprítomnosti

Haag 23. marca (TASR) — Ruskí lídri by mali byť súdení za inváziu na Ukrajinu, aj keď ich nemožno zatknúť a osobne predviesť pred súd. Uviedol to vo štvrtok ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.



"Myslím si, že by sa (tieto súdne konania) mali konať v neprítomnosti. Je dôležité vyslať signál pri medzinárodných zločinoch, aj keď páchatelia nie sú na lavici obžalovaných," uviedol Kostin pre Reuters v Haagu.



Urobil tak po stretnutí s hlavným prokurátorom Medzinárodného trestného súdu (ICC) Karimom Khanon, ktorý minulý týždeň vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a na ruskú komisárku pre práva detí za vojnový zločin deportácie detí z Ukrajiny do Ruska.



Kostin v Haagu podľa agentúry AFP podpísal dohodu o zriadení pobočky ICC na Ukrajine, čo označil za začiatok novej kapitoly spolupráce Kyjeva so súdom. ICC už má pobočky v Konžskej demokratickej republike, Ugande, Stredoafrickej republike, Pobreží Slonoviny, Gruzínsku a Mali.



Agentúra Reuters konštatuje, že na medzinárodných súdoch sa len veľmi zriedkavo konajú procesy bez prítomnosti obžalovaného. Štatút ICC stanovuje, že obžalovaný by mal byť počas procesu osobne prítomný.



ICC môže stíhať niekoho za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocídu na Ukrajine, no pre právne obmedzenia nemôže stíhať zločin agresie. Narastá však medzinárodná podpora pre vytvorenie špeciálneho tribunálu, ktorý by ruských lídrov vrátane Putina stíhal za inváziu na Ukrajinu.



Rusko označilo zatykač ICC na Putina za neplatný a v rámci odvetných krokov začalo v pondelok trestné stíhanie hlavného prokurátora ICC a niekoľkých sudcov.