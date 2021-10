Kostra najväčšieho triceratopsa sa v Paríži predala za 6,6 milióna eur

Žena stojí pri Big Johnovi, najväčšej známej kostry triceratopsa v utorok 21. októbra 2021 v Paríži. Foto: TASR/AP

Paríž 22. októbra (TASR) - Skamenenú kostru triceratopsa prezývaného Big John, keďže je najväčším známym jedincom tohto druhu, predali na dražbe v Paríži majiteľovi z USA za rekordných 6,6 milióna eur. Ide o najvyššiu sumu, za akú sa v Európe vydražila fosília dinosaura.Kostra išla do dražby po takmer rok trvajúcom kompletnom zreštaurovaní v špecializovanom laboratóriu v talianskom meste Terst. Ako informovala agentúra AFP, kostra má na dĺžku osem metrov a nie je úplná: zachovalo sa z nej asi 60 percent, ale lebka je kompletná až na 70 percent. Našla sa v americkom štáte Južná Dakota v roku 2014 a do súčasnej podoby ju zostavovali práve špecialisti v Taliansku.Vyvolávacia cena za objekt, ktorý sa predal na dražbe v aukčnej sieni Drouot, bola 1,2 až 1,5 milióna eur.AFP dodala, že teraz sa kostra vráti do USA, do súkromnej zbierky nemenovaného kupca, o ktorom aukčná sieň uviedla, že sa do Big Johna "zamiloval" hneď, ako si ho prišiel pozrieť.Kupujúci v dražbe porazil desiatich iných záujemcov, pričom najmä traja zvýšili cenu v posledných minútach aukcie. Múzeá boli z dražby prakticky vylúčené už na samom začiatku pre vysokú vyvolávaciu cenu.uviedol pred aukciou Francis Duranthon, riaditeľ prírodovedného múzea vo francúzskom meste Toulouse. Vysvetlil, že počiatočná očakávaná cena predstavovala 20 až 25 rokov jeho akvizičného rozpočtu.Podľa AFP stále existuje šanca, že kupujúci bude ochotný kostru požičať múzeu alebo galérii, aby si ju mohla prezrieť aj širšia verejnosť.Big John žil v období vrchnej kriedy, poslednej éry dinosaurov, na Laramidii – veľkom ostrovnom kontinente, ktorý sa rozprestieral od dnešnej Aljašky až po Mexiko. Uhynul v záplavovej oblasti, pochovaný v bahne, vďaka čomu sa veľmi dobre uchoval. Zranenie rohu v blízkosti jeho lebky naznačuje, že sa zaplietol aspoň do jednej nepeknej bitky.Triceratops patrí medzi najvýraznejšie dinosaury pre svoje tri rohy na hlave – jeden pri nose a dva na čele –, vďaka ktorým aj má svoj názov v latinčine.Cena, za ktorú sa Big John predal, je ešte stále ďaleko od rekordu – 31,8 milióna dolárov – zaplatených minulý rok v New Yorku za 67 miliónov rokov starú kostru Tyrannosaura rexa.