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Kostra T.rexa prekonala aukčný rekord, predali ju za 43,81 milióna eur
Aukcia v sieni Sotheby's trvala približne desať minút a zapojilo sa do nej sedem záujemcov. Totožnosť kupujúceho aukčná sieň nezverejnila.
Autor TASR
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New York 15. júla (TASR) - Jedna z najúplnejších kostier dinosaura Tyrannosaurus rex na svete, prezývaná aj Gus, sa na aukcii v New Yorku vydražila za rekordných 50,1 milióna dolárov (43,81 milióna eur). V stredu o tom informovala agentúra DPA.
Aukcia v sieni Sotheby's trvala približne desať minút a zapojilo sa do nej sedem záujemcov. Totožnosť kupujúceho aukčná sieň nezverejnila.
Gus žil v období maastrichtu, pred približne 72 až 66 miliónmi rokov. Táto doba sa vyznačovala teplým podnebím, vysokou hladinou morí a rozsiahlymi pobrežnými nížinami pravidelne zaplavovanými vodou.
Kostra meria 11,6 metra, čím patrí medzi najväčšie doteraz objavené exempláre druhu Tyrannosaurus rex. Obsahuje 183 skamenených kostí a je zachovaná približne na 63 percent. Objavili ju v roku 2021 na ranči v americkom štáte Južná Dakota.
Doterajší aukčný rekord za kostru dinosaura mala kostra stegosaura, ktorá sa v roku 2024 v New Yorku predala za takmer 45 miliónov dolárov (39,35 milióna eur).
V posledných rokoch sa kostry dinosaurov a ďalšie fosílne pozostatky na aukciách predávajú za miliónové sumy. Mnohí odborníci však kritizujú predaj vedecky významných nálezov súkromným osobám.
Aukcia v sieni Sotheby's trvala približne desať minút a zapojilo sa do nej sedem záujemcov. Totožnosť kupujúceho aukčná sieň nezverejnila.
Gus žil v období maastrichtu, pred približne 72 až 66 miliónmi rokov. Táto doba sa vyznačovala teplým podnebím, vysokou hladinou morí a rozsiahlymi pobrežnými nížinami pravidelne zaplavovanými vodou.
Kostra meria 11,6 metra, čím patrí medzi najväčšie doteraz objavené exempláre druhu Tyrannosaurus rex. Obsahuje 183 skamenených kostí a je zachovaná približne na 63 percent. Objavili ju v roku 2021 na ranči v americkom štáte Južná Dakota.
Doterajší aukčný rekord za kostru dinosaura mala kostra stegosaura, ktorá sa v roku 2024 v New Yorku predala za takmer 45 miliónov dolárov (39,35 milióna eur).
V posledných rokoch sa kostry dinosaurov a ďalšie fosílne pozostatky na aukciách predávajú za miliónové sumy. Mnohí odborníci však kritizujú predaj vedecky významných nálezov súkromným osobám.