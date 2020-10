Kostru pravekého allosaura vydražili za vyše tri milióny eur

Paríž 13. októbra (TASR) - Kostru pravekého allosaura vydražili v utorok v Paríži za viac než tri milióny eur. Oznámila to francúzska aukčná spoločnosť Drouot, ktorú cituje tlačová agentúra DPA.



Konečná suma 3,07 milióna eur bola podstatne vyššia než pôvodný odhad milión až 1,2 milióna eur. Dražiteľ neposkytol o kupcovi žiadne informácie.



Allosaurus, dravý veľjašter, ktorý žil prevažne na území dnešnej Severnej Ameriky, je vedcami považovaný za menšieho predchodcu známeho Tyrannosaura rex.



Predmetná kostra s dĺžkou desať metrov a výškou 3,5 metra je stará viac než 150 miliónov rokov, uvádza aukčný dom. Fosíliu objavili v roku 2016 v americkom štáte Wyoming.



Čo sa týka veľkosti, na svete existuje iba jediný ďalší skelet allosaura - má dĺžku 9,7 metra a nachádza sa v Americkom prírodovednom múzeu (AMNH) v New Yorku.



Výnimočne kompletnú kostru Tyrannosaura rex predali minulý týždeň v utorok na dražbe britského aukčného domu Christie's za rekordných 31,8 milióna dolárov (takmer 27 miliónov eur).



Dražba sa konala v New Yorku a kupec zostal aj v tomto prípade anonymný.



Mnoho archeológov kritizuje prax predávania pravekých fosílií na dražbách, tvrdiac, že veda prichádza o tieto vzácne exempláre v prospech súkromných vlastníkov.