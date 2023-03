Kostru T-Rexa vystavili v Zürichu pred pripravovanou aukciou

Zürich 30. marca (TASR) - Vo Švajčiarsku v stredu verejnosti predstavili kostru Tyranosaura rexa, ktorej dražba je naplánovaná na budúci mesiac. TASR o tom informuje na základe agentúr AFP a Reuters.



Aukcia v Zürichu sa uskutoční 18. apríla. Kostru predáva "súkromná osoba", ktorá chce zostať v anonymite. Aukčná sieň Koller odhaduje, že kostra s názvom TRX-293 Trinity sa predá za sumu medzi piatimi až ôsmimi miliónmi švajčiarskych frankov (5,014 milióna až 8,022 milióna eur). Christian Link, ktorý má na starosti prírodovedné pamiatky, túto sumu označil za "dosť nízky" odhad.



"Táto kostra sa volá 'Trinity', pretože je zložená z troch jedincov nájdených v USA," povedal majiteľ aukčného domu Cyril Koller. Zvyšok názvu je odvodený od 293 kostí v kostre. Vykopali ich v rokoch 2008 až 2013 v Hell Creek a Lance Creek v Montane a Wyomingu.



Do Zürichu ich dopravili v deviatich obrovských debnách. Opätovné zostavenie nebolo ľahké.



"Nie je to odliatok ani kópia, je to originál. A je ich veľmi málo, veľmi málo," povedala paleontologička Yolanda Jacob-Siberová. "Kosti sú veľmi staré. Majú 67 miliónov rokov. Takže sú krehké, majú praskliny. Sú stabilizované, ale nikdy neviete, či tam nie je prasklina, ktorú ste doteraz nevideli... Lepidlo musíte mať pripravené," povedala.



S výškou 3,9 metra a dĺžkou 11,6 metra ide len o tretiu kostru T-rexa ponúkanú v aukcii a prvú v Európe.



Objavy fosílií T-rexa sú extrémne zriedkavé a ich prípadný predaj znamená vždy obrovský záujem. Dve ďalšie kostry – Sue a Stan – vyniesli pri predaji 8,4 milióna dolárov (v roku 1997) a 31,8 milióna dolárov (2020).



Minulý rok aukčný dom Christie's len niekoľko dní pred predajom v Hongkongu stiahla ďalšiu kostru T-rexa, pretože sa objavili pochybnosti o pôvode niektorých častí.