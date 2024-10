Šéf českej kontrarozviedky: Čína sa usiluje o úpadok demokracií

Praha 10. októbra (TASR) - Čína sa podľa šéfa českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) Michala Koudelku navonok snaží pôsobiť ako priateľ a atraktívny partner západných krajín, usiluje sa však o úpadok demokracií a svetový poriadok založený na úspechu totalitných štátov. Povedal to vo štvrtok na konferencii o rizikách ekonomickej a technologickej závislosti na Číne v Poslaneckej snemovni. Zdôraznil tiež, že zariadenia čínskej značky Huawei stále predstavujú riziko. Na základe stanice ČT24 informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Čína sa podľa Koudelku snaží stať dominantnou ekonomickou silou a tomu podriaďuje všetko vrátane špionáže, ktorú krajina berie ako prostriedok na zvýšenie svojho bohatstva a sily. "Každý čínsky občan, inštitúcia či firma má zo zákona povinnosť spolupracovať so spravodajskými službami, ak o to požiadajú," podotkol šéf BIS. Dodal, že čínska spravodajská aktivita má všetky formy od najjednoduchších po špičkové technológie a kybernetické útoky.



Svoje postavenie vo svete si buduje kontaktami, ktoré sa jej darí získavať cez investície, ale aj prostredníctvom spriaznených politikov. "Platí to vo všetkých demokratických krajinách, aj v ČR. Typickým príkladom je pročínska politika bývalého prezidenta Miloša Zemana," pripomenul kladné vzťahy exprezidenta k Pekingu.



Koudelka tiež opätovne varoval pred rizikom, ktoré podľa neho prinášajú zariadenia značky Huawei. Používanie technológií tejto firmy môže v prípade budúceho konfliktu podľa jeho slov znamenať podobnú zraniteľnosť, aká pre závislosť na ruskom plyne nastala v mnohých západných krajinách po začiatku vojny na Ukrajine.



Šéf českej kontrarozviedky dodal, že pri akýchkoľvek vzťahoch s Čínou je nutné si uvedomiť, že ide o najmocnejšiu svetovú diktatúru, ktorá masívne obmedzuje práva vlastného obyvateľstva. "Je to diktatúra, ktorá sa pripravuje na budúci vojenský stret," zdôraznil Koudelka. V otázke Taiwanu by podľa jeho slov Západ nemal dopustiť scenár z Ukrajiny, ale mal by pomôcť vybudovať takú obranu, aby sa potenciálnemu útočníkovi agresia nevyplatila.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)