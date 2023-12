Koudelka: Rizikom pre ČR v oblasti dezinformácií sú Rusko a Čína

Praha 12. decembra (TASR) - Najväčším rizikom pre Česko v oblasti dezinformácií je podľa riaditeľa Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) Michala Koudelku aj naďalej Rusko. Za závažné označil aj dezinformačné aktivity Číny a zdôraznil, že najväčšou hrozbou pre dezinformátorov je vzdelaná spoločnosť. Vyhlásil to v utorok na konferencii "Pripravení na boj?". Na základe servera iDNES.cz o tom informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Propaganda a dezinformácie sú podľa šéfa českej kontrarozviedky aktuálne najviac späté s konfliktami na Ukrajine a v Izraeli. Poukázal na to, že vojna má potenciál rozvíjať sa aj v hybridnom priestore – pripomenul napríklad deepfake videá Hamasu či minuloročnú dezinformačnú kampaň týkajúcu sa nedostatku plynu v Európe.



"Tieto lži sú príčinami demonštrácií v Londýne, Paríži a ďalších veľkých európskych mestách," myslí si Koudelka. Cieľom agresora je podľa neho oslabiť vôľu obyvateľstva pomôcť napadnutým krajinám. Dodal, že to môže podlamovať dôveru v demokratické systémy a organizácie, ktorých je aj ČR súčasťou.



Protiizraelská propaganda však podľa neho nemá v ČR také výrazné dôsledky ako v iných európskych krajinách. Dezinformačné aktivity v Česku sú naďalej najvýraznejšie z Ruska a Číny. "Za najzávažnejší problém považujem ruskú snahu ovplyvniť priebeh prezidentských volieb," povedal Koudelka s odkazom na upravené video, na ktorom vtedajší prezidentský kandidát Petr Pavel povolával českých mužov do vojny na Ukrajine, čo v skutočnosti nebola pravda.



Šéf kontrarozviedky uviedol, že BIS sa pripravuje na enormný nárast hrozieb súvisiacich s umelou inteligenciou, akými sú napríklad deepfake videá.



V oblasti prevencie proti hybridným hrozbám je podľa neho dôležité včas zasiahnuť a klamlivé tvrdenia vyvrátiť. Musia to však vysvetľovať osobnosti, ktorým budú ľudia veriť. Dodal, že najlepšou obranou proti dezinformáciám je vzdelaná spoločnosť.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)