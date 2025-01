Koudelka:Pokus ovplyvniť voľby zo zahraničia môžu rozpoltiť spoločnosť

Praha 16. januára (TASR) - Česko patrí medzi štáty, na ktoré prioritne cielia informačné a kybernetické operácie vedené a koordinované orgánmi ruskej štátnej moci. Ich schopnosť a motivácie v tom pokračovať neklesá, ale skôr narastá. Na seminári k zahraničnému vmiešavaniu sa do volieb v Poslaneckej snemovni českého parlamentu to vo štvrtok povedal riaditeľ Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) Michal Koudelka. Varoval, že aj nedokončené pokusy ovplyvniť voľby môžu do spoločnosti vniesť neistotu a rozpoltenie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Mementom, ktoré vyplýva z nedávnej rumunskej skúsenosti, je, že akýkoľvek zahraničný aktér, ktorý sa o to pokúsi, dosiahne aspoň čiastočné ovplyvnenie politickej súťaže a aj keď dôjde k jeho odhaleniu, môže byť už neskoro," povedal Koudelka. Vysvetlil, že už aj tento pokus mohol narušiť dôveru ľudí v inštitúcie a vniesť do spoločnosti neistotu a rozpoltenie. "To je výsledok, ktorý je tiež využiteľný, a to za relatívne nízke finančné náklady," dodal.



Česko podľa neho úplne nepochybne patrí medzi štáty, na ktoré prioritne cielia vplyvové, informačné a kybernetické operácie vedené a koordinované orgánmi ruskej štátnej moci. Ich vôľa a schopnosti v tom pokračovať podľa neho určite neklesá, skôr narastá.



BIS sa v tejto oblasti zameriava najmä na šírenie dezinformácií, nepriateľskej propagandy alebo nekalé financovanie politických subjektov zo zahraničia. "Chcel by som zdôrazniť, že v súvislosti so šírením dezinformácií, propagandy, nekalého financovania subjektov atď. sa zaoberáme len a výhradne aktivitami cudzej moci namierenej proti bezpečnostným záujmom ČR a v žiadnom prípade nie regulárnou politickou súťažou, hoci je akokoľvek tvrdá. To hovorím jednoznačne," podotkol Koudelka.



Voľby do Poslaneckej snemovne, ktoré sa v Česku uskutočnia na jeseň, sa podľa Koudelku stanú hlavným cieľom záujmov dezinformačných médií v ČR. A hoci ich publikum je v ČR podľa jeho slov relatívne obmedzené, exituje potenciál niektoré naratívy pred voľbami rozšíriť.



Seminár zorganizovala predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová. "Čoraz viac sme svedkami toho, že sa niekto snaží prostredníctvom nabúrania legitimity volebného zápasu rozpútať nedôveru v demokratické inštitúcie a demokraciu ako takú," povedala s tým, že téma by preto mala spájať ľudí naprieč politickým spektrom. Dodala, že hoci v modernej histórii ČR neboli voľby spochybňované, v súčasnosti exitujú nové prostriedky na to, ako do volieb zasahovať, preto je potrebné poznať všetky riziká a snažiť sa vplyvom zabrániť.