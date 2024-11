Koudelka: Ruská rozviedka sa pripravuje na posilnenie vplyvu v ČR

Praha 18. novembra (TASR) - Ruské tajné služby si už pripravujú pôdu na posilnenie vplyvu Ruska v ČR po skončení vojny na Ukrajine. Na medzinárodnej konferencii o sovietskej a ruskej podvratnej činnosti proti Európe to v pondelok povedal riaditeľ českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) Michal Koudelka. Na základe stanice ČT24 informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Radosť, úľavu a eufóriu, ktorá potom (po skončení vojny, pozn. TASR) nastane, sa budú snažiť využiť na to, aby sa situácia u nás vrátila pokiaľ možno do obdoiay pred Vrběticami. Teda aby sa tu navýšil počet ruských diplomatov, novinárov, biznismenov, čiže ruských spravodajcov, a znova sa posilnil ruský vplyv v ČR. Predstavitelia Ruska a ich spojenci u nás budú hovoriť o ekonomickej diplomacii, cenách energií a surovín a nevyhnutnosti urobiť hrubú čiaru za minulosťou," načrtol možnú budúcnosť Koudelka.



Šéf českej kontrarozviedky odmietol bagatelizovanie schopností ruských tajných služieb, podľa neho patria k najlepším na svete. Varoval pred ich schopnosťou dlhodobo plánovať a poukázal na to, že na posilnenie vplyvu sa už pripravujú aj šírením dezinformácií.



Koudelka na konferencii vyhlásil, že svet je podľa neho z dôvodu vzájomnej podpory Ruska, Číny, Iránu či Severnej Kórey svedkom globalizácie zla a veľkú úlohu vo formovaní tejto "osi zla" hrajú ruské tajné služby.



Mier na Ukrajine je podľa neho v nedohľadne. Zdôraznil, že Ukrajina nesmie prehrať a ani jej nemôže byť vnútený nespravodlivý mier. Tým by sa podľa neho posilnila chuť Ruska vstúpiť do konfrontácie so Západom. "Rusko sa spamätá zo strát, ktoré teraz utrpelo, poučí sa zo svojich chýb a pôjde za svojím cieľom. A tým bude v prvom kroku opätovné ovládnutie strednej a východnej Európy," citovala jeho slová BIS na sociálnej sieti X.



Konferencia Sovietska a ruská subverzívna činnosť proti Európe sa koná pod záštitou šéfky poslaneckej snemovne Markéty Pekarovej Adamovej a v spolupráci s Ukrajinským inštitútom v Prahe.