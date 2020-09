Kovács: Maďarská vláda reagovala na nový pakt EÚ o migrácii negatívne

Budapešť 23. septembra (TASR) - Maďarská vláda zastáva v súvislosti s migráciou od roku 2015 jednoznačný a nemenný postoj. V súlade s tým by cieľom Európskej únie (EÚ) malo byť udržať migrantov mimo hraníc EÚ a nie riešiť, čo s nimi, ak už na území Únie sú. V reakcii na predstavenie nového paktu o migrácii a azyle predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou to v stredu povedal hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács.



"Maďarsko minulo na ochranu hraníc od migračnej krízy v roku 2015 vyše jednej miliardy eur, na čo Brusel neprispel ani halierom," pripomenul podľa agentúry MTI Kovács a naznačil, že by bolo vhodné, keby EÚ začala pomaly platiť.



Podľa jeho slov by bolo potrebné vytvoriť spoluprácu medzi EÚ a krajinami, odkiaľ migranti odchádzajú, aby sa tam vytvorili vhodné podmienky pre život a migranti neboli nútení opustiť svoju vlasť.



Maďarská vláda si podľa Kovácsa myslí, že hranice Európy treba chrániť a mimo Európy treba vytvoriť hotspoty, kde by bolo možné spracovať žiadosti o azyl.



"Našim cieľom je, aby sa členské krajiny vzájomne podporovali v plnení vyššie uvedených úloh. Maďarsko povinné kvóty rozdelenia migrantov nepodporuje, avšak naďalej bude chrániť spoločné hranice a očakáva, že z Bruselu dostane rovnakú podporu, ako ostatné shengenské krajiny chrániace vonkajšie hranice," zdôraznil.



Predsedníčka EK predstavila v stredu na poludnie nový pakt o migrácii a azyle, ktorý pokrýva všetky prvky potrebné pre komplexný európsky prístup k migrácii. Stanovuje vylepšené a rýchlejšie postupy v celom azylovom a migračnom procese a uvádza do rovnováhy zásady spravodlivého rozdelenia zodpovednosti a solidarity.



Von der Leyenová uviedla, že jej kabinet navrhuje riešenie zamerané na opätovné vybudovanie dôvery medzi členskými štátmi a na obnovenie dôvery občanov v schopnosť Únie riadiť migráciu ako takú.