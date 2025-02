Kovács: Maďarsko je najmenej skorumpovaná krajina EÚ

Budapešť 26. februára (TASR) - Maďarsko je jednou z najmenej skorumpovaných krajín v EÚ a delegácia Európskeho parlamentu (EP), ktorá čoskoro dorazí s cieľom monitorovať situáciu v Maďarsku, je ďalším prvkom mechanizmu ovplyvňovania. Povedal to v stredajšom rozhovore pre denník Magyar Nemzet hovorca vlády Zoltán Kovács, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa slov hovorcu sa organizácie a lobistické skupiny, ktoré sa označujúce ako občianske, snažia vyvíjať tlak na maďarskú vládu, no podľa neho tieto mimovládne organizácie zastupujú záujmy iba niekoľkých desiatok ľudí. "Nikdy ich nikto nevolil, ale riadia sa cudzími peniazmi a zámermi," dodal Kovács.



Ako príklad uviedol ľudskoprávnu organizáciu Transparency International, ktorá je podľa neho politicko-aktivistickou organizáciou. "Na objednávku klamú aj o Maďarsku," povedal hovorca s poznámkou, že nie je pravda, že Maďarsko v indexe korupcie zaostáva za krajinami ako Burkina Faso, Ghana a Šalamúnove ostrovy, ale naopak, patrí k špičke najmenej skorumpovaných európskych krajín.



Kovács pripomenul, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa odhalila tieto organizácie. "My musíme urobiť to isté. Úrad na ochranu suverenity (pozn. TASR: orgán so širokými právomocami na vyšetrovanie akejkoľvek organizácie alebo osoby podozrivej z toho, že slúži cudzím záujmom alebo ohrozuje národnú suverenitu) vyšetruje pôvodný zdroj a účel ich financovania," spresnil hovorca.



K maďarskému mediálnemu zákonu poznamenal, že maďarský mediálny systém spĺňa európske požiadavky, napriek tomu je Budapešť neustále obviňovaná z pošliapavania slobody tlače.



V apríli pricestuje do Maďarska delegácia EP, ktorej cieľom bude zhodnotiť situáciu v oblasti právneho štátu. Uviedol to server nepszava.hu, podľa ktorého členovia monitorovacej skupiny budú skúmať zmeny v uplynulých rokoch, najmä z pohľadu reformy súdnictva a vývoja korupcie.



Spravodajkyňa EP pre Maďarsko Holanďanka Tineke Striková (Strana zelených) podľa servera uviedla, že v poslednom období maďarský Úrad na ochranu suverenity útočil na civilistov a vláda spojila reformu súdnictva so zvyšovaním platov sudcov. Polícia tiež obsadila Úrad integrity, ktorého úlohou je dohliadať nad dodržiavaním práva pri čerpaní prostriedkov z EÚ.



Europoslankyňa z Holandska vyjadrila názor, že návrat Trumpa a vzostup krajnej pravice v Európe majú povzbudzujúci vplyv na politiku a rétoriku vlády premiéra Viktora Orbána, píše nepszava.hu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)