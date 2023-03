Kovács: Odklad ratifikácie vstupu Švédska do NATO má tri príčiny

Budapešť 29. marca (TASR) - Maďarský parlament doposiaľ neschválil vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie z troch príčin, povedal hovorca vlády Zoltán Kovács. Zverejnil ich v stredu na serveri abouthungary.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Švédsko podľa Kovácsa neustále podkopáva vzájomné vzťahy, čím sa zároveň rúca "trón morálnej nadradenosti" tejto škandinávskej krajiny. Tretia príčina váhania parlamentu v tejto otázke tkvie v nedostatku pozornosti a rešpektu zo švédskej strany, napísal hovorca.



"Vzťahy medzi našimi krajinami sa v priebehu rokov zhoršili, čo robí premostenie priepasti v týchto ťažkých časoch ešte náročnejším," dodal Kovács.



Poslanci maďarského parlamentu v pondelok večer schválili návrh ratifikovania vstupu Fínska do NATO. O vstupe Švédska do NATO nerozhodli.



Premiér Viktor Orbán 25. februára povedal, že na stretnutí frakcií vládnych strán Fidesz a KDNP v Balatonfürede sa k tejto téme rozprúdila diskusia. Na schôdzke totiž zaznelo, že politici týchto krajín "hrubo a neopodstatnene urážali Maďarsko". Do oboch severských krajín preto vyslali parlamentnú delegáciu. Jej členovia rokovali v Štokholme 7. marca a deň na to v Helsinkách.



Švédsky premiér Ulf Kristersson 23. marca v Bruseli vyhlásil, že od Budapešti bude žiadať vysvetlenie, prečo maďarský parlament odkladá ratifikáciu vstupu Švédska do aliancie NATO.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)