Kovalenko: Rusko plánuje nasadiť jednotky KĽDR aj na Ukrajine

Soul 17. apríla (TASR) - Rusko plánuje nasadiť severokórejských vojakov oblečených v ruských vojenských uniformách aj priamo na ukrajinskom území. Tvrdí to šéf Centra boja proti dezinformáciám pri ukrajinskej Rade národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Andrij Kovalenko. Jednotky Severnej Kórey (KĽDR) doteraz pôsobili najmä v ruskej Kurskej oblasti. Upozornila na to vo štvrtok agentúra Jonhap, na ktorú sa odvoláva TASR.



Od podpísania komplexnej zmluvy o strategickom partnerstve medzi Ruskom a KĽDR v júni minulého roka boli tisíce severokórejských vojakov nasadené v bojoch na podporu Ruska v jeho vojne proti Ukrajine. Pôsobili najmä v ruskej Kurskej oblasti, kde Ukrajina minulý rok podnikla prekvapivú ofenzívu.



Kovalenkove vyjadrenia však naznačujú, že severokórejskí vojaci by mohli bojovať aj v Ruskom okupovaných regiónoch Ukrajiny, keďže jednotkám Moskvy sa podarilo takmer úplne vytlačiť ukrajinské sily z Kurskej oblasti. Podľa Jonhapu bude preto pravdepodobne nutné prideliť vojakom KĽDR nové úlohy.



„Severokórejskí vojaci budú nosiť ruské uniformy, tak ako to robili v Kurskej oblasti,“ tvrdí Kovalenko v príspevku na Telegrame.



V prípade nasadenia severokórejských vojakov na Ukrajine bude podľa Kovalenka Moskva tvrdiť, že bojujú na ruskom území, ktoré definuje ruská ústava.



Rusko ešte v roku 2014 anektovalo ukrajinský Krymský polostrov a v roku 2022 po spustení celoplošnej invázie a zmanipulovaných referendách na okupovaných územiach anektovalo aj Luhanskú, Doneckú, Záporožskú a Chersonskú oblasť. Napriek tomu, že žiadnu z týchto oblastí Moskva úplne nekontroluje, považuje ich za integrálnu súčasť Ruskej federácie a za svoje federálne subjekty.