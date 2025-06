Ukrajina tvrdí, že pri útoku v Rusku zničila aspoň 13 lietadiel

Kyjev 2. júna (TASR) - Ukrajina pri nedeľňajšom útoku dronmi na letecké základne hlboko v Rusku zničila najmenej 13 lietadiel a poškodila niekoľko ďalších, uviedol v pondelok šéf Centra boja proti dezinformáciám pri ukrajinskej Rade národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Andrij Kovalenko. Nemenovaný zdroj z Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) bezprostredne po útokoch povedal, že drony zasiahli viac než 40 lietadiel vrátane strategických bombardérov. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News.



Operáciu s krycím názvom „Pavučina“ plánovala SBU údajne viac než poldruha roka. Podľa zdrojov ukrajinských médií na ňu osobne dozeral šéf SBU Vasyl Maľuk i prezident Volodymyr Zelenskyj.



Tajná služba pri útoku ďaleko od hraníc Ukrajiny použila bezpilotné lietadlá vypúšťané z nákladných áut, ktoré boli pristavené pri ruských leteckých základniach.



Drony boli do Ruska prepašované, následne umiestnené do špeciálne upravených drevených konštrukcií. Tie boli naložené na nákladné autá, ktorých strechy sa dali otvoriť na diaľku. „V správnej chvíli sa strechy otvorili a drony vyleteli, aby zasiahli ruské bombardéry,“ uviedol v nedeľu zdroj z SBU. Podľa Zelenského bolo pri operácii použitých 117 bezpilotných lietadiel.



Terčom masívneho ukrajinského útoku sa stali najmenej štyri základne ležiace v Riazanskej, Murmanskej, Irkutskej a Ivanovskej oblasti. SBU tvrdí, že útok vyradil 40 ruských vojenských lietadiel vrátane niekoľkých strojov včasnej výstrahy A-50, strategických bombardérov Tu-95 a Tu-22. Ich stratu potvrdil aj ruský kanál Rybar pôsobiaci na sieti Telegram.



„Ako sme už uviedli, strategické bombardéry Tu-95 a Tu-22 sa už dávno nevyrábajú a nedajú sa nahradiť. Tieto straty sú nenávratné. Je to bez zveličovania vážny úder pre naše strategické sily,“ poznamenal Rybar v príspevku. Ruské sily používajú bombardéry na odpaľovanie rakiet dlhého doletu na ukrajinské mestá, doplnil denník The Guardian.



Kovalenko na Telegrame spresnil, že ukrajinský útok zničil najmenej 13 lietadiel a ďalším spôsobil škody. Zasiahnutých bolo podľa neho celkovo viac než 40 strojov. Dodal, že SBU čoskoro poskytne ďalšie informácie.



Ruské ministerstvo obrany už v nedeľu potvrdilo, že po útoku ukrajinských dronov niekoľko lietadiel „začalo horieť“. Dodalo, že pri náletoch sa nikto nezranil a že zadržaných bolo už aj niekoľko podozrivých. Podľa Moskvy útoky v Murmanskej a Irkutskej oblasti neprichádzali z Ukrajiny, ale z „bezprostrednej blízkosti letísk“.



Zdroje z ukrajinskej spravodajskej komunity už predtým uviedli, že všetky osoby zapojené do operácie na ruskom území sú už istý čas na Ukrajine, takže akékoľvek zadržania v Rusku budú podľa nich „naaranžované“.