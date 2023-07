Kövér: Vojnu na Ukrajine by bolo najlepšie ukončiť rokovaním o prímerí

Budapešť 7. júla (TASR) - Najlepším scenárom na ukončenie konfliktu na Ukrajine by bolo rokovanie o prímerí a následne pokus o vybudovanie novej európskej bezpečnostnej architektúry, ktorá by poskytla primerané bezpečnostné záruky pre všetky strany. Vyhlásil to v piatok predseda maďarského parlamentu László Kövér v rozhovore pre komerčný rozhlas Inforádió, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Nám – prepáčte, môže to znieť necitlivo, ako keby určité morálne aspekty v postoji maďarskej vlády a Maďarska vôbec nehrali úlohu – ale nám je jedno, kto vojnu vyhrá. V podstate ju nikto nemôže vyhrať," povedal predseda zákonodarného zboru.



Kövér súčasne poznamenal, že maďarský parlament nemusí čakať na schválenie vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie, keďže sa v ňom rozhoduje nezávisle.



Minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v utorok oznámil, že je v kontakte so svojím tureckým kolegom v záležitosti ratifikácie členstva Švédska v NATO. Ubezpečil, že ak Turecko zmení svoj postoj, tak Maďarsko nebude tento proces brzdiť.











