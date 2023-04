Predseda maďarského parlamentu nepovolí vlajku EÚ ani pri výročí

Budapešť 11. apríla (TASR) - Predseda maďarského parlamentu László Kövér nemieni prehodnotiť svoje rozhodnutie o tom, že nedovolí vyvesiť vlajku Európskej únie na budovu Národného zhromaždenia, a to ani pri príležitosti nadchádzajúceho 20. výročia ľudového hlasovania o vstupe Maďarska do Únie. Upozornilo na to v utorok internetové vydanie denníka Népszava.



Napriek tomu, že v stredu uplynie 20 rokov od referenda, v ktorom takmer 84 percent Maďarov podporilo vstup do EÚ, postoj Kövéra k vyveseniu vlajky EÚ zostáva nemenný, píše Népszava.



Na otázku denníka, či predseda nemieni prehodnotiť svoje rozhodnutie z roku 2014 o odstránení európskej vlajky, jeho úrad reagoval odkazom na zákon z roku 2004, ktorým Kövér tento krok zdôvodnil. V zmysle tejto právnej normy nie je potrebné vyvesiť vlajku EÚ na parlament, avšak nie je to ani zakázané. Úrad predsedu zákonodarného zboru dodal, že vo väčšine členských štátov Európskej únie je vlajka EÚ vyvesená na vládnych budovách daného štátu, nie však na budovách parlamentu.



Népszava pripomína, že niekoľko maďarských opozičných strán sa pokúsilo upraviť tento zákon, avšak blok vládnych strán Fidesz-KDNP tomu vždy zabránil. Opoziční poslanci sa viackrát pokúsili prepašovať vlajku Únie do rokovacej sály, prípadne vyvesiť ju do okna parlamentu.



"Chápem, že moji socialistickí kolegovia dokážu zniesť maďarskú štátnu vlajku iba v prítomnosti vlajky inej farby, buď červenej alebo modrej, ale toto je teraz maďarský národný parlament," reagoval vtedy Kövér.



Na priečelie maďarského parlamentu vyvesili 15. februára 2013, v rámci tzv. "národnej solidarity", vlajku Sikulov, a to z iniciatívy Kövéra. Tento akt spôsobil diplomatické napätie medzi Maďarskom a Rumunskom. V parlamente vtedy zasadalo Fórum maďarských poslancov Karpatskej kotliny (KMKF), Kövér sa rozhodol využiť túto príležitosť na vyvesenie uvedenej vlajky. Odvtedy sú na maďarskom parlamente vyvesené dve vlajky - maďarská a sikulská.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)