Kövér: Zapojenie Fínska a Švédska do NATO oslabuje bezpečnosť Európy

Budapešť 7. septembra (TASR) - Predseda maďarského Národného zhromaždenia László Kövér spochybnil vstup Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie z hľadiska posilnenia bezpečnosti Európy. Vyplýva to z rozhovoru pre server mandiner.hu zverejnený vo štvrtok, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Dve tradične neutrálne krajiny, Fínsko a Švédsko, sa vzdávajú svojej pozície, druhá z nich je uchádzačom o členstvo v NATO, čím vlastne žiada o vstup do ruskej frontovej línie. Toto je samo osebe vývoj, ktorý si zaslúži komplexnejšiu a hlbšiu diskusiu v Maďarsku aj v Európe," vyhlásil predseda parlamentu.



Zapojenie týchto dvoch krajín do Severoatlantickej aliancie podľa názoru Kövéra v skutočnosti neposilňuje, ale oslabuje bezpečnosť Európy.



K meškajúcej ratifikácii vstupu Švédska do NATO v maďarskom zákonodarnom zbore povedal, že Maďarsko nečaká na krok Turkov. "Zvrchovaný parlament suverénnej krajiny (Maďarsko) rozhodne, kedy príde čas," podčiarkol Kövér.



Vstup Fínska do NATO maďarský parlament ratifikoval 27. marca. Hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács v apríli vyhlásil, že Švédsko neustále podkopáva vzájomné vzťahy a prejavuje nedostatok pozornosti a rešpektu. Orbán 23. mája v katarskej Dauhe vyhlásil, že politické vzťahy medzi Maďarskom a Švédskom sa musia zlepšiť, až potom bude Maďarsko ochotné schváliť žiadosť tejto severskej krajiny o členstvo v NATO.



Maďarsko a Turecko sú jedinými krajinami NATO, ktorých parlamenty vstup Švédska ešte neratifikovali. Turecký prezident Erdogan však v júli svoje "veto" stiahol a ohlásil, že Ankara vstup Švédska do Aliancie podporuje a čoskoro túto záležitosť predloží na schválenie parlamentu. Neskôr však uviedol, že Turecko neratifikuje vstup Švédska skôr než v októbri.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)