Kövesiová: Máme úmysel vyšetrovať aj porušovanie sankcií EÚ voči Rusku

Brusel/Luxemburg 2. marca (TASR) - Šéfka Európskej prokuratúry (EPPO) Laura Kövesiová má v úmysle zamerať sa obchádzanie sankcií EÚ proti Moskve po ruskej agresii na Ukrajine. Šéfka EPPO to uviedla v rozhovore pre tlačovú agentúru AFP, informuje spravodajca TASR.



"Európska komisia sa nás spýtala, či s tým môžeme niečo urobiť. Naša odpoveď bola 'Áno, dokážeme to. Sme pripravení'," vysvetlila Kövesiová. Spresnila, že obchádzaním uvalených sankcií sa darí živiť moskovskú vojnovú mašinériu.



Krajiny EÚ prijali doteraz desať balíkov sankcií voči Rusku. Rôzne krajiny, firmy a jednotlivci ich však obchádzajú.



EPPO má špecializovaných prokurátorov a kancelárie v 22 z 27 členských štátov EÚ. "Sme v súčasnosti jediným dostupným nástrojom na európskej úrovni na boj proti tejto forme kriminality," vysvetlila.



Podľa AFP by o oficiálnom poverení EPPO, aby vyšetrovala obchádzania protiruských sankcií, museli rozhodnúť lídri členských štátov. Nie všetci v 27-člennej Únii sú však "horlivými zástancami" tejto možnosti.



Kövesiová vlani dohliadala na vyšetrovanie podvodov v rozpočte EÚ v odhadovanej hodnote 14 miliárd eur. EPPO tiež zasiahla proti cezhraničným podvodom s DPH v hodnote 2,2 miliardy eur počas operácie "Admirál".



EPPO ako nezávislá inštitúcia vyšetruje a stíha trestné činy týkajúce sa rozpočtu EÚ. Každá zúčastnená krajina má aspoň dvoch delegovaných prokurátorov, ktorí vedú vyšetrovanie vo svojej krajine. Štyri členské štáty EÚ – Írsko, Maďarsko, Poľsko a Švédsko – sa do EPPO nezapojili a Dánsko má výnimku.



"Radi by sme spolupracovali s našimi kolegami z piatich štátov, ktoré nie sú súčasťou EPPO, ale je to politické rozhodnutie," upozornila Kövesiová.



Pripomenula, že jej februárová návšteva Kyjeva sa týkala aj toho, že EPPO je pripravená pomôcť Ukrajine uskutočniť protikorupčné reformy potrebné na vstup do EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)