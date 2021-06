Kövesiová: Nová Európska prokuratúra bude vyšetrovať

Sofia 11. júna (TASR) - Európska prokuratúra (EPPO), nový najvyšší orgán EÚ na boj proti korupcii, bude vyšetrovať „mocných", „bohatých" a „nebezpečných", varovala v piatok šéfka úradu Laura Codruta Kövesiová.



Povedala to na svojej prvej návšteve v členskom štáte EÚ od prevzatia funkcie, v Bulharsku.



Európska prokuratúra so sídlom v Luxemburgu a na čele s Kövesiovou, bývalou rumunskou hlavnou protikorupčnou prokurátorkou, začala pracovať tento mesiac, pripomenula tlačová agentúra AFP.



Nezávislý tím má za úlohu trestne stíhať podvody vo využívaní fondov Európskej únie a viesť boj proti cezhraničným podvodom s DPH, proti praniu špinavých peňazí a korupcii.



„Budeme vyšetrovať všetkých, čo páchajú zločiny, ktoré spadajú pod našu právomoc. Pretože musíme ukázať, že zákon platí rovnako pre každého," povedala Kövesiová novinárom v bulharskom hlavnom meste Sofia.



„Áno, budeme vyšetrovať mocných ľudí, áno, budeme vyšetrovať bohatých ľudí, áno, budeme vyšetrovať nebezpečných ľudí," dodala.



Takisto upozornila, že ak sa niekto pokúsi zasahovať do práce EPPO, „zverejním to".



Centrálny úrad má 22 európskych prokurátorov, ktorí budú dozerať na prípady z členských štátov a schvaľovať hlavné rozhodnutia vo vyšetrovaní prípadov, ako napríklad obžaloby.



EPPO má tiež sieť 140 európskych delegovaných prokurátorov, pôsobiacich v hlavných mestách členských štátov, ale pracujúcich pre luxemburský úrad.



Kövesiová vysvetlila, že do Bulharska pricestovala preto, aby vyriešila problém s vymenovaním desiatich prokurátorov pre EPPO. Európska prokuratúra totiž uznala iba štyroch bulharských kandidátov s tým, že šiesti nesplnili požadované kritériá.



Bulharsko zažilo minulé leto masové protikorupčné protesty. Podľa organizácie Transparency International je najskorumpovanejšie spomedzi 27 členských štátov EÚ.



USA minulý týždeň zaradili na čiernu listinu šesť Bulharov vrátane notoricky známeho mediálneho magnáta a niekdajšieho magnáta v oblasti hazardu, pretože zohrali „veľkú" úlohu v korupcii. A to vyvolalo nové demonštrácie.